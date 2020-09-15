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В Одессе выставили гитару, которую Мусоргский приобрел на Староконном рынке

В Одессе выставили гитару, которую Мусоргский приобрел на Староконном рынке

В Летнем театре Горсада появилась новая достопримечательность. Как гласит надпись под новым арт-объектом — это «гавайская гитара, которую приобрел Модест Петрович Мусоргский на Староконном рынке…».

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Далее следует «пояснение», что приобретен инструмент был специально для оперы «Хованщина», а первым исполнителем на этом инструменте был Федор Шаляпин в роли старца Досифея.

Ну а если серьезно (хотя как тут можно быть серьезным?), это шестой по счету прикольный музыкальный инструмент, которые теперь располагаются под стеклом на одной из стен Летнего театра.

Суть проста: все эти инструменты, то есть, арт-объекты, вместе составляют что-то вроде стены смеха — для поднятия настроения с помощью «чисто одесских приколов». И сами инструменты — не совсем инструменты, ну а подписи к ним — это, по сути, короткие очень смешные анекдоты.

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Ранее мы рассказывали о барабане Бетховена, баяне Шопена или Моцарта, трубе Чайковского, скрипке Баха, гитаре Страдивари.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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