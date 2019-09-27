В Одессе теперь можно увидеть барабан Бетховена

Одесский Летний театр Горсада продолжает пополняться уникальными музыкальными раритетами, то есть, очередными “приколами” из мира музыки с уклоном в старину.

Стена Летнего театра теперь украшена Барабаном Бетховена. Барабанчик, как и прочие шуточные музыкальные инструменты в стиле ретро, — под стеклом. А главный атрибут этой юморной “цацки-пецки” — это, конечно, же надпись под самим экспонатом.

Так вот, Барабан Бетховена имеет свою уникальную «историю». Табличка вещает: “Этот барабан Летнему театру подарили не благодарные соседи известного немецкого композитора. Единственный экспонат, за который нам доплатили. Обруч. Болты. Кожа».

Конечно, суть в том, что «неблагодарные» в данном случае нужно было написать слитно. Тогда и суть экспоната-анекдота была бы сразу ясна. Но «ашипки» в надписях под музыкальными «раритетами» в Летнем театре — это тоже атрибут новой юморной коллекции, которая теперь насчитывает 5 экспонатов.

Напомним, кроме барабана Бетховена, в Летнем театре имеются гитара Страдивари, скрипка Баха, труба Чайковского и баян Шопена или Моцарта.

Наслаждаемся дальше.