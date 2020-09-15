Спросите у доктора: как отличить опасный недуг от простуды?

По информации Всемирной организации здравоохранения, лептоспироз – довольно распространенное инфекционное заболевание. Оно встречается во всем мире как в сельских районах, так и в городе.

Чем опасен лептоспироз и кто рискует заразиться этим недугом, рассказала инфекционист Вера Олейник.

От животных – к человеку

Лептоспироз – это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода лептоспира (Leptospira). Недуг также называют инфекционной желтухой, болезнью Васильева-Вейля, водной или покосно-луговой лихорадкой.

Лептоспироз считается довольно опасной болезнью – более 50% случаев протекают в тяжелой форме и требуют серьезной терапии, в том числе реанимационных мер. При тяжелом течении возможен летальный исход.

Источником инфекции для человека являются дикие и домашние животные: мыши, крысы, ежи, собаки, свиньи, лошади, крупный рогатый скот, в организм которых возбудители проникают через воду и корм. В свою очередь человек заражается лептоспирозом при контакте кожи (обычно поврежденной – с царапинами, порезами) и слизистых оболочек (глаз, носа и рта) с водой, загрязненной выделениями больных животных. Может представлять опасность и влажная почва. Риск заражения несет также убой и разделка туш инфицированных животных, употребление сырой воды (из ручьев, родников, рек), зараженного молока и мяса.

В то же время лептоспироз не передается от человека к человеку.

Тревожные симптомы

Лептоспироз имеет две формы: безжелтушную и желтушную (более опасную).

Инкубационный период заболевания колеблется от нескольких дней до нескольких недель, но чаще всего составляет 7-9 дней. Болезнь обычно начинается остро. У человека возникает сильный озноб и головная боль, резко повышается температура тела, воспаляются и краснеют глаза. Кроме того, больной жалуется на общую слабость, бессонницу, отсутствие аппетита, жажду. Могут также беспокоить боли в животе, рвота, диарея. Но эти признаки характерны и для других заболеваний (грипп, вирусный гепатит), заподозрить именно лептоспироз помогут сильные боли в мышцах, особенно икроножных, усиливающиеся при ощупывании. Болевые ощущения также могут возникать в мышцах бедра и поясницы.

При тяжелом течении заболевания на 3-5-й день появляется желтушность склер и кожи, сыпь на туловище и конечностях, возникают кровоизлияния в склеры, носовые и внутренние кровотечения.

Кроме того, у больных лептоспирозом поражаются почки, печень, страдают сердечно-сосудистая и нервная системы, может развиться пневмония.

Что делать?

Чтобы избежать осложнений, при появлении тревожных признаков и наличии факторов риска (недавних контактов с животными, купания или рыбалки в озере), нужно как можно скорее обратиться к семейному врачу или инфекционисту. Специалист назначит комплекс необходимых обследований (в основном это различные анализы крови и мочи), и, если лептоспироз подтвердится, назначит лечение. Учтите, что оно наиболее эффективно на начальном этапе болезни.

Основные методы терапии – это назначение антибиотиков и введение специфического иммуноглобулина (искусственно синтезированные антитела к возбудителю болезни). Иногда антибиотики комбинируют с кортикостероидными препаратами. Также проводится симптоматическое лечение, направленное на улучшение самочувствия больного, рекомендуется прием витаминов.

Профилактика

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, соблюдайте правила личной гигиены, обязательно подвергайте мясо термической обработке, кипятите воду и молоко, не купайтесь и не рыбачьте в сомнительных по чистоте водоемах. Во время рыбалки и работы на земле используйте резиновые сапоги и перчатки, особенно если у вас есть повреждения на коже.

Важно также бороться с грызунами, которые считаются основными переносчиками лептоспир.

Кроме того, для профилактики лептоспироза необходимо вакцинировать сельскохозяйственных и домашних животных. Существует вакцина и для людей – ее рекомендуется ежегодно применять представителям профессиональных групп риска (фермеры, ветеринары, работники мясоперерабатывающей и рыбной промышленности и другие).