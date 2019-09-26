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Новости Одессы и Одесской области

Музыкальный раритет с юмором: одесский коллекционер Гармошкин “подарил” городу баян Шопена

Музыкальный раритет с юмором: одесский коллекционер Гармошкин “подарил” городу баян Шопена

Стена в Летнем театре с «раритетными музыкальными инструментами» – единственными в мире – пополнилась баяном Шопена или Моцарта.

Это «произведение мастеров-создателей музыкальных инструментов» заняло свое достойное место в подборке подобных им юморных «цацок».

Напомним, они стали появляться ко Дню города. Первыми перед взором изумленной публики возникли гитара Страдивари, скрипка Баха, труба Чайковского. Позже появился барабан Бетховена.

Теперь вот дошла очередь до еще одного экспоната — баяна Шопена или Моцарта. Что же это такое?

Читаем пояснение под «бесценным экспонатом»: «Этот баян Летнему театру подарил известный одесский коллекционер баянов Сергей Николаевич Гармошкин. А ему, в свою очередь, он достался от деда. Дед уже был не молодой. И ему уже было все равно, чей это баян — или Шопена, или Моцарта. Клавиши. Кнопки. Меха».

Как мы и предсказывали, стена музыкальных раритетов в Летнем продолжает пополняться. То есть, нет предала одесским приколам. То ли еще будет?..

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Мария Котова
Мария Котова
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ПРОФИЛЬ

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