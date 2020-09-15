Беби-бум: в Одесском зоопарке родились зебры, венгерские быки и зелёные мартышки

В Одесском зоопарке у зебр, венгерских быков и зелёных мартышек появились малыши.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Все новорожденные находятся в общих вольерах. У них хорошее самочувствие и отличный аппетит.

Также сейчас уже любой желающий может понаблюдать за львятами-двойняшками. Котята появились на свет в конце июля, но только недавно мама-львица стала выводить их из логова.

Отметим, завтра, 16 сентября, в зоопарке стартует конкурс «Дай имя малышу», а 26 сентября состоится праздник «День малышей».

Напомним, в минувшую субботу Одесский зоопарк отметил 98-летие со дня основания.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета