Новости Одессы и Одесской области

Беби-бум: в Одесском зоопарке родились зебры, венгерские быки и зелёные мартышки

Беби-бум: в Одесском зоопарке родились зебры, венгерские быки и зелёные мартышки

В Одесском зоопарке у зебр, венгерских быков и зелёных мартышек появились малыши.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Все новорожденные находятся в общих вольерах. У них хорошее самочувствие и отличный аппетит.

Также сейчас уже любой желающий может понаблюдать за львятами-двойняшками. Котята появились на свет в конце июля, но только недавно мама-львица стала выводить их из логова.

Отметим, завтра, 16 сентября, в зоопарке стартует конкурс «Дай имя малышу», а 26 сентября состоится праздник «День малышей».

Напомним, в минувшую субботу Одесский зоопарк отметил 98-летие со дня основания.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить