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В Одессе установили памятник варварски уничтоженному храму (фото)

В Одессе установили памятник варварски уничтоженному храму (фото)

На одесской Молдаванке появился памятник варварски уничтоженному в 30-х годах прошлого века храму Святого Климента. Это первый в Украине памятник, установленный в честь настоящего достояния архитектуры.

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Об этом величественном костеле на Балковской «Одесская жизнь» рассказывала в июле прошлого года. Автора памятника – скульптор Сергей Кудрявцев. А вот идея его установления и сбор средств на установку – это целая история.

Памятник и визуализация истории одного из уникальных по своей красоте храмов Одессы – идея общественной организации (ОО) «Україна – це Я». Корреспондент «Одесской жизни» связалась с руководителем Одесского отделения этой организации Александром Чернегой.

– Величественный костел построили на Балковской, 209 в 1903 году. Это был уникальный храм, вмещавший более 4 тысяч человек. Здание собора выделял ярко красный цвет кирпича и две башни-колокольни высотой 64 метра (выше Кирхи на улице Новосельского). Собор напоминал по планировке знаменитый на весь мир Кельнский. Храм Святого Климента не был восстановлен после того, как его взорвали в 1936 году. Только в 1993 году дом причта при бывшем храме был преобразован в церковь, которая так же, как и разрушенный храм, получила имя Святого Климента. Идея установки памятного знака витала давно, мы долго собирали документы о нем, чтобы получить разрешение на установку. Потом искали средства. И вот теперь, к счастью, эта идея реализована. Мы можем увидеть, как выглядел этот храм, узнать о его истории. Знак установлен в честь репрессированных священнослужителей в городе Одессе. Идею удалось реализовать благодаря Одесско-Симферопольской епархии Римско-католической церкви (РКЦ) Украины, лично ординарию Одесско-Симферопольской диецезии РКЦ о. Яну Даргевичу и ОО «Україна – це Я», – рассказал Чернега.

На углу улиц Балковской и Заньковецкой теперь появился мини-музей под открытым небом с памятником и с материалами, где с документальной достоверностью представлены исторические сведения о создании и разрушении костела.

На постаменте значится информация о костеле на украинском, польском, английском языках, а также на шрифте Брайля для людей с проблемами зрения.

Ну, а мы напомним, что красавец-костел на Молдаванке дорог нам еще и потому, что он – «герой» романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Именно на Молдаванке, как повествует роман, был обнаружен Бендером «пропавший» Козлевич вместе с Антилопой-Гну. Здесь же находился и костел. Вот как описывают его Ильф и Петров: «… Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость… Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяный флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы…».

Здание нового костела на Балковской

Уничтоженный костел на старых фото

До недавних времен этот костел можно было увидеть лишь на старых открытках. Теперь ему возвели памятник.

Фото Сергея Куренного и Александра Чернеги

1 комментарий
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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Степан
Гость
Степан

очень много ошибок в польской части на памятнике

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1 час назад
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