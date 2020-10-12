В Одессе установили памятник варварски уничтоженному храму (фото)

На одесской Молдаванке появился памятник варварски уничтоженному в 30-х годах прошлого века храму Святого Климента. Это первый в Украине памятник, установленный в честь настоящего достояния архитектуры.

Об этом величественном костеле на Балковской «Одесская жизнь» рассказывала в июле прошлого года. Автора памятника – скульптор Сергей Кудрявцев. А вот идея его установления и сбор средств на установку – это целая история.

Памятник и визуализация истории одного из уникальных по своей красоте храмов Одессы – идея общественной организации (ОО) «Україна – це Я». Корреспондент «Одесской жизни» связалась с руководителем Одесского отделения этой организации Александром Чернегой.

– Величественный костел построили на Балковской, 209 в 1903 году. Это был уникальный храм, вмещавший более 4 тысяч человек. Здание собора выделял ярко красный цвет кирпича и две башни-колокольни высотой 64 метра (выше Кирхи на улице Новосельского). Собор напоминал по планировке знаменитый на весь мир Кельнский. Храм Святого Климента не был восстановлен после того, как его взорвали в 1936 году. Только в 1993 году дом причта при бывшем храме был преобразован в церковь, которая так же, как и разрушенный храм, получила имя Святого Климента. Идея установки памятного знака витала давно, мы долго собирали документы о нем, чтобы получить разрешение на установку. Потом искали средства. И вот теперь, к счастью, эта идея реализована. Мы можем увидеть, как выглядел этот храм, узнать о его истории. Знак установлен в честь репрессированных священнослужителей в городе Одессе. Идею удалось реализовать благодаря Одесско-Симферопольской епархии Римско-католической церкви (РКЦ) Украины, лично ординарию Одесско-Симферопольской диецезии РКЦ о. Яну Даргевичу и ОО «Україна – це Я», – рассказал Чернега.

На углу улиц Балковской и Заньковецкой теперь появился мини-музей под открытым небом с памятником и с материалами, где с документальной достоверностью представлены исторические сведения о создании и разрушении костела.

На постаменте значится информация о костеле на украинском, польском, английском языках, а также на шрифте Брайля для людей с проблемами зрения.

Ну, а мы напомним, что красавец-костел на Молдаванке дорог нам еще и потому, что он – «герой» романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Именно на Молдаванке, как повествует роман, был обнаружен Бендером «пропавший» Козлевич вместе с Антилопой-Гну. Здесь же находился и костел. Вот как описывают его Ильф и Петров: «… Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость… Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяный флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы…».

До недавних времен этот костел можно было увидеть лишь на старых открытках. Теперь ему возвели памятник.

Фото Сергея Куренного и Александра Чернеги