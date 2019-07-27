На Молдаванку — по следам Козлевича и его Антилопы

По следам литературных героев шагать сложно. Кто его знает, какое место, здание, улица и даже город послужили прототипом какого-нибудь до слез знакомого места, описанного в любимой книге? Что здесь точный адрес? Что вымысел?

Где был обнаружен Козлевич?

Так получилось у меня с 17-й главой «Золотого теленка» И.Ильфа и Е.Петрова, той самой, что называется «Блудный сын возвращается домой».

Блудный сын — это не главный, но «выпуклый» герой романа Адам Козлевич, который, приехав в Черноморск (Одессу) вместе с другими концессионерами, однажды… пропал. И Остап, которому срочно понадобилось авто, то есть, тот самый Лорен-Дитрих, переименованный Бендером в Антилопу-Гну, отправился на поиски Козлевича.

Как гласят строки романа, Козлевич был обнаружен «на постоялом дворе, где, среди пароконных немецких фургонов и молдаванских фруктовых площадок, в навозной каше стояла Антилопа».

Ага, значит, это было на Молдаванке!..

А еще мы узнаем из романа, что здесь же находился костел. Более того, авторы-одесситы дают его описание: «… Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость… Полированный красный кирпич, черепичные скаты, жестяный флаги, глухие контрфорсы и красивые каменные идолы…».

Да мало ли куда могут отправить авторы художественного произведения своих героев, имея полное право поселить в месте, которого на самом деле никогда не существовало! К тому же, будучи уроженкой и прожив большой кусок жизни в этом неповторимо-противоречиво-колоритном районе, я не знала о существовании здесь костела.

Храм Святого Климента — новый и прежний

Между тем, он есть. Костел находится на окраине Молдаванки, в конце улицы Балковской. Это здание римо-католической церкви — приход Святого Климента, монастырь отцов-паллотинов (один из орденов католической церкви).

Но этот костел внешне никак не подходит под описанный в романе!

Служивший здесь до недавнего времени отец Виктор рассказал:

— Да, этот храм сравнительно новый. А вот в начале двадцатого века здесь был большой приход. В середине тридцатых годов прошлого века храм был уничтожен. В начале девяностых мы начали возведение нового здания прихода Святого Климента. Производилось это практически с «нуля» — на месте развалин.

А что же уничтоженный? Храм Святого Климента (его в Одессе называли Новым и Красным) строился по проекту архитектора Владислава Домбровского. Выдержан он был в готическом стиле, трехкрестным, с двумя колокольнями высотой 64 м. Построен храм из красного кирпича с белыми лепными украшениями. Именно поэтому прихожане прозвали его «красным храмом». Центральные входные деревянные двери с металлической ковкой, декорированные металлическими барельефами на библейские сюжеты, представляли собой настоящее произведение искусства. На сайте Общества католического апостольства читаем: «Советской властью костел был подорван, имущество забрано, а священники расстреляны».

Отыскались в сети и старые фотографии строившегося на века и просуществовавшего всего несколько десятков лет костела.

Тот самый храм!

И вот же что получается: взорванный костел из прошлого — точная копия описанного в «Золотом теленке!». Значит, именно здесь, на Молдаванке, Остап Бендер вел горячие споры с ксендзами в «борьбе» за Козлевича и Антилопу?!

Предполагать, конечно, можно все, что угодно. Тем более, что новый костел построен не совсем на том же месте, где находился прежний, а рядом. Точное место бывшего костела давно заняла «сталинка» на углу Балковской и Заньковецкой (адрес — ул. Заньковецкой, 11).

И все же в романе упоминается именно этот уничтоженный костел на Молдаванке! Одесский краевед и коллекционер Анатолий Дроздовский в соавторстве с Евой Красновой пишут, что «Про Новый костел во имя святого Климента на Балковской улице угол Выгонной (ныне – Заньковецкой) И. Ильф и Е. Петров писали: «…Костел был огромен. Он врезался в небо, колючий и острый, как рыбья кость…».

Ну а позже мне попались исследования дочери Ильи Ильфа Александры, где она сообщает: «Одесский костел, где ксендзы боролись с Остапом за душу Козлевича, — это католический костел Св. Климента (Молдаванка, угол Балковской и Выгонной, против Конной площади), построенный в готическом стиле…».

«Памятник» Антилопе

На этом можно было бы и поставить точку. Но странно иногда складываются судьбы исторических зданий и героев любимых книг.

В январе 2017 года, когда отгремели новогодние праздники, пронеслась по Одессе радостная весть из серии «воздадим исторические долги наши». В ходе заседания исполкома Одесского горсовета была согласована установка памятного знака в память о римско-католическом соборе святого Климента и о репрессированных священнослужителях. Памятный знак планировалось установить точно на том месте, где и располагался храм с печальной историей — на ул. Заньковецкой, 11. То есть, там, где стоит уже много десятилетий та самая сталинка.

Побывала я в этом доме, обошла его со всех сторон, зашла во двор. Никакого памятного знака я там не обнаружила. У обитателей дома спрашивала — они только плечами пожимали.

Зато посреди этого двора я увидела нечто — старое, «убитое», проржавевшее авто, стоящее здесь как своеобразный арт-объект. Ну, вот и как после всего вышеописанного не назвать его «памятником» Антилопе-Гну?..

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