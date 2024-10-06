Страшный сон для врага: сегодня День территориальной обороны Украины

Как появился День территориальной обороны

Праздник бойцов теробороны в нашей стране новый: его установили лишь в 2020 году указом президента Украины Владимира Зеленского.

В сентябре 2020 года действующий президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О Дне территориальной обороны Украины». Согласно документу, этот праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье октября.

Главная цель этого дня – подчеркнуть важную роль территориальной обороны, которая обеспечивает обороноспособность и территориальную целостность Украины.

Воинские подразделения сил ТрО были созданы, чтобы защищать от врагов определенные территории страны. С 1 января 2022 года силы территориальной обороны начали функционировать как отдельный род войск ВСУ.

Бойцы ТрО занимаются охраной критически важных объектов инфраструктуры, участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и защищают мирное население от врага.

Территориальная оборона Украины в дни войны

С начала полномасштабной войны, развязанной страной-террористкой россией в феврале 2022 года, переоценить вклад территориальной обороны в защиту Украины сложно.

С первых дней войны бойцы теробороны встали на защиту нашей страны. С 24 февраля в ряды ТрО вступили много гражданских, которые хотели защищать Украину с оружием в руках.

Именно бойцы ТрО часто первыми встречали врага, держали оборону городов, поселков и сел, создавали блокпосты и дежурили на них днем и ночью. И во многом благодаря именно силам ТрО враг был остановлен. По словам экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, украинская ТрО – это страшный сон для врага.

«Гордимся каждым, кто действительно стойкий!»

И сегодня президент Владимир Зеленский поздравил воинов ТрО с их Днем.

«Сегодня День территориальной обороны, воинов и подразделений, которые вместе со всеми составляющими сил обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей. С первых дней полномасштабной войны тысячи и тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине», – говорится в сообщении главы государства, опубликованном в Telegram.

Зеленский также отметил защитников севера, в частности, Киева, Чернигова и Сум, защитников Харькова, воинов Донецкой и Луганской областей и юга Украины.

«Гордимся каждым, кто действительно стойкий! Спасибо каждому, кто уничтожает врага и отстаивает для Украины возможность жить. И чтим память всех павших в боях ради Украины!» – написал президент.

Поздравим и мы наших теробороновцев, ведь они однозначно этого заслуживают. И пожелаем им верно и гордо стоять на страже покоя и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, а также крепкого здоровья и скорой нашей Победы!

Напомним, что в этот день мы также поздравляем с профессиональным праздником всех учителей – тех, кто посвятил свою жизнь учебной и воспитательной деятельности и от кого зависит будущее молодого поколения.