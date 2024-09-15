Создатель малого герба УНР

Василий Григорьевич Кричевский – создатель прообраза современного герба Украины, один из выдающихся украинских художников-модернистов, архитектор, создатель стиля «Украинский модерн» в архитектуре, основатель национальной кинохудожественной школы.

Родился он в 1873 году на Сумщине. В 19 лет стал помощником городского архитектора Харькова. В 1903-м спроектировал в национальном модернистском стиле дом Полтавского земства. Затем, по приглашению корифея украинского театра Садовского, оформлял спектакли в Киеве.

Создал проект дома Михаила Грушевского. В 1918 году это здание сгорело ПРИ ОБСТРЕЛЕ Киева РОССИЙСКИМИ большевистскими ВОЙСКАМИ. На 3-м его этаже располагались квартира и мастерская Кричевского, и во время пожара после обстрела сгорело почти 300 полотен художника, проекты многих зданий и научные изыскания об украинском народном творчестве.

Кстати, после Февральской революции Кричевский от Грушевского получил заказ на разработку Малого герба УНР. К работе он приступил в начале марта 1918 года. В марте же Рада УНР утвердила его работу.

Кричевский в Одессе

В 1925-м году Кричевский, будучи экспертом и знатоком украинского национального быта, стал консультантом и оформителем масштабного биографического фильма «Тарас Шевченко». А в следующем году на Одесской кинофабрике он оформил шедевры украинского немого кино – «Сорочинская ярмарка», «Гонорея», «Звенигора» (идею этого фильма знаменитому Александру Довженко подарил Кричевский) и другие фильмы.

В те же годы, когда Кричевский работал на Одесской кинофабрике, он был одним из основателей Одесского художественного политехнического института, который был создан на базе Одесского художественного училища (позднее вуз снова стал училищем и получил имя Митрофана Грекова).

Начав еще с 1917 года активно продвигать идею создания украинской профессиональной кинофабрики, к 1941 году Кричевский на Одесской и Киевской киностудиях был художником-оформителем 12 фильмов.

В 1941 году из-за болезни Василия Григорьевича семья не смогла уехать из оккупированного нацистами Киева. Его младший сын был тоже талантливым художником и был вынужден выполнять заказы на портреты гитлеровских офицеров.

Александр Невский или Чудский?

Прекрасно понимая, как это будет расценено советской властью, в 1943 году Кричевские эмигрировали и добрались аж до Каракаса (Венесуэла). Там и умер Василий Кричевский в 1952 году. До последнего дня по памяти писал он виды любимых городов Украины…

А ранее этот переулок именовался – Александра Невского. Мы уже рассказывали об этом «святом РПЦ» (1221-1263), числящемся еще и как «великий князь киевский», хотя, похоже, в Киеве никогда не бывавшем.

Дело в том, что в Одессе было несколько ныне переименованных переулков Александра Невского: первый, второй и т.д. Кстати, а вы не задумывались, почему Невский? Что это за победа на Неве? Ведь в школе при СССР рассказывали, что он одержал свою «историческую победу» на Чудском озере. Так может он Александр Чудский?

Современные незаангажированные историки все чаще и чаще выражают скепсис. Да, на Неве Александр действительно разбил небольшой отряд шведов. Аналогично и с битвой на Чудском озере. Да, была незначительная стычка, она упоминается и в орденских тевтонских хрониках. А потом в описаниях это переросло в нечто эпическое. По мнению специалистов, все битвы Александра Невского (и не только его, а и большинство средневековых битв) многократно преувеличены и по их значению, и в количественном плане.

Кстати, многие считают Невского предателем: ведь он служил Золотой Орде. Некоторые князья оказывали военное сопротивление ханским войскам, а Александр «прогнулся». Единственный прок от него, так это якобы высказанная им мысль, что «кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Да вот только подзабыл родившийся и умерший в россии «великий князь киевский» подсказать своим дебильным потомкам, что полное право так думать имеет и «народ киевский».

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