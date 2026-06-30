Ключевые моменты:

Боевые медики смогут поступить в медицинские учебные заведения без сдачи НМТ — по результатам собеседования.

Обучение будет проходить без отрыва от военной службы в десяти медицинских университетах, среди которых и Одесский национальный медицинский университет.

Программа позволит получить диплом бакалавра или профессионального младшего бакалавра по специальности «Сестринское дело».

Информацию об условиях поступления, перечне образовательных программ и требованиях к кандидатам обнародовало Министерство обороны Украины. В ведомстве сообщили, что вступительная кампания стартует 1 июля, а обучение будет проходить по специально адаптированным программам в десяти украинских медицинских университетах и академиях.

От службы — к медицинской профессии

Эта программа даст возможность получить медицинское образование тем, кто проходит службу на должности боевого медика, прошёл соответствующую подготовку, получил сертификат боевого медика, имеет статус УБД, но ранее не имел медицинского образования. Таким образом государство помогает превратить опыт военнослужащих в профессиональное будущее.

Благодаря программе действующие боевые медики смогут без отрыва от прохождения военной службы получить:

диплом бакалавра по специальности «Сестринское дело» по образовательно-профессиональной программе «Экстренная медицина/парамедик»;

диплом профессионального младшего бакалавра по специальности «Сестринское дело» по образовательно-профессиональной программе «Сестринское дело».

Как присоединиться к программе и где будут обучаться боевые медики

Обучение будет проходить по специально адаптированным образовательным программам в медицинских университетах и академиях Украины. К программе присоединились десять учебных заведений, в том числе Одесский национальный медицинский университет. Приём на обучение будет осуществляться по результатам собеседования, без необходимости сдавать НМТ.

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