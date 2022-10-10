В честь кого переименуют одесские улицы?

Как известно, одесская мэрия приняла решение о переименовании ряда городских объектов: улиц, переулков, даже микрорайонов. Это процесс небыстрый, и когда на табличках-указателях появятся новые названия, пока сказать сложно. Главная цель – убрать из одесской топонимики названия, связанные со страной-агрессором, а также те, которые собирались изменить в рамках декоммунизации. «Одесская жизнь» начинает серию публикаций, в которых расскажет о людях, в чью честь будут названы городские улицы.

Какие топонимы Одессы изменят название?

Историко-топонимическая комиссия Одесской мэрии приняла решение присвоить улицам, подлежащим переименованию, имена известных деятелей культуры, творчество которых было связано с Одессой или Украиной. Но о том, какие именно улицы города изменят название, пока знают не все одесситы.

Накануне стала известна судьба семи объектов. Практически все эти улицы и переулок находятся в районе Ближних Мельниц.

Будут изменены следующие названия:

улица Кондренко станет называться улицей Ближние Мельницы;

станет называться улицей улица Александра Вронского получит имя Михаила Вербицкого;

получит имя улица Елина теперь будет носить имя Ференца Листа;

теперь будет носить имя улица Корнюшина будет переименована в улицу Николая Лысенко;

будет переименована в улицу улице Кострова будет присвоено имя Ольги Благовидовой;

будет присвоено имя улица Перепечка получит название в честь композитора Лятошинского;

получит название в честь переулок Красных звезд станет называться Стурдзовским.

Одесскую улицу назовут в честь автора Гимна Украины

Улице, которая носила имя большевика Александра Вронского, будет присвоено имя украинского композитора, автора Гимна Украины Михаила Вербицкого.

Михаил Михайлович родился в 1815 году в семье священника в селе Яворник-Руски, которое находилось на территории бывшей Австрийской империи. Он рано осиротел и еще ребенком начал петь в церковном хоре. Затем учился в музыкальной школе, а также у чешского дирижера и композитора Алоизия Нанке и музыкантов Винсента Серави и Франца Лоренца.

Позже Михаил Вербицкий решил пойти по стопам отца и поступил во Львовскую духовную семинарию. Там он руководил семинарским хором и освоил игру на гитаре. Его дважды исключали из семинарии за «веселые песни, игру на гитаре, опоздания на утренние молитвы». Вскоре он сам отказался продолжать обучение – он женился, и ему нужно было содержать семью.

Когда стали работать украинские театры, Вербицкий писал музыкальные номера для украинских театральных спектаклей, которые ставились на театральных сценах Львова и Галиции. Благодаря музыке Вербицкого даже очень посредственные пьесы приобретали популярность у зрителей.

В 1850 году Вербицкий вернулся в семинарию, окончил ее и получил сан священника. Он служил в разных приходах и в конце концов поселился на Яворовщине, где служил в Покровской церкви. Композитор занимался педагогической деятельностью, писал статьи и музыку. Последние годы жизни он прожил в бедности и умер, когда ему было всего 55 лет.

За свою жизнь Вербицкий написал 133 музыкальных произведения, среди которых были романсы, камерная и религиозная музыка. Самым известным произведением Михаила Вербицкого является песня на слова Павла Чубинского, которая стала Государственным гимном Украины. Предполагается, что она была написана в 1862-1864 годах. Сразу после первого ее исполнения песня стала настолько популярна среди галицкой молодежи, что ее даже считали народной.

Ирина Сорокина