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В честь кого переименуют одесские улицы?

В честь кого переименуют одесские улицы?

Как известно, одесская мэрия приняла решение о переименовании ряда городских объектов: улиц, переулков, даже микрорайонов. Это процесс небыстрый, и когда на табличках-указателях появятся новые названия, пока сказать сложно. Главная цель – убрать из одесской топонимики названия, связанные со страной-агрессором, а также те, которые собирались изменить в рамках декоммунизации.
«Одесская жизнь» начинает серию публикаций, в которых расскажет о людях, в чью честь будут названы городские улицы.

Какие топонимы Одессы изменят название?

Историко-топонимическая комиссия Одесской мэрии приняла решение присвоить улицам, подлежащим переименованию, имена известных деятелей культуры, творчество которых было связано с Одессой или Украиной. Но о том, какие именно улицы города изменят название, пока знают не все одесситы.

Накануне стала известна судьба семи объектов. Практически все эти улицы и переулок находятся в районе Ближних Мельниц.

Будут изменены следующие названия:

  • улица Кондренко станет называться улицей Ближние Мельницы;
  • улица Александра Вронского получит имя Михаила Вербицкого;
  • улица Елина теперь будет носить имя Ференца Листа;
  • улица Корнюшина будет переименована в улицу Николая Лысенко;
  • улице Кострова будет присвоено имя Ольги Благовидовой;
  • улица Перепечка получит название в честь композитора Лятошинского;
  • переулок Красных звезд станет называться Стурдзовским.

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Одесскую улицу назовут в честь автора Гимна Украины

Улице, которая носила имя большевика Александра Вронского, будет присвоено имя украинского композитора, автора Гимна Украины Михаила Вербицкого.

автор гимна Украины Михаил Вербицкий

Михаил Вербицкий

Михаил Михайлович родился в 1815 году в семье священника в селе Яворник-Руски, которое находилось на территории бывшей Австрийской империи. Он рано осиротел и еще ребенком начал петь в церковном хоре. Затем учился в музыкальной школе, а также у чешского дирижера и композитора Алоизия Нанке и музыкантов Винсента Серави и Франца Лоренца.

Позже Михаил Вербицкий решил пойти по стопам отца и поступил во Львовскую духовную семинарию. Там он руководил семинарским хором и освоил игру на гитаре. Его дважды исключали из семинарии за «веселые песни, игру на гитаре, опоздания на утренние молитвы». Вскоре он сам отказался продолжать обучение – он женился, и ему нужно было содержать семью.

Когда стали работать украинские театры, Вербицкий писал музыкальные номера для украинских театральных спектаклей, которые ставились на театральных сценах Львова и Галиции. Благодаря музыке Вербицкого даже очень посредственные пьесы приобретали популярность у зрителей.

В 1850 году Вербицкий вернулся в семинарию, окончил ее и получил сан священника. Он служил в разных приходах и в конце концов поселился на Яворовщине, где служил в Покровской церкви. Композитор занимался педагогической деятельностью, писал статьи и музыку. Последние годы жизни он прожил в бедности и умер, когда ему было всего 55 лет.

За свою жизнь Вербицкий написал 133 музыкальных произведения, среди которых были романсы, камерная и религиозная музыка. Самым известным произведением Михаила Вербицкого является песня на слова Павла Чубинского, которая стала Государственным гимном Украины. Предполагается, что она была написана в 1862-1864 годах. Сразу после первого ее исполнения песня стала настолько популярна среди галицкой молодежи, что ее даже считали народной.

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Ирина Сорокина

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