Жителям Одессы и области необходимо сделать запасы воды

Медики призывают граждан заблаговременно создать запас питьевой и технической воды на 2-3 дня.

Об этом говорится в обращении ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины», передает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях.

При необходимости можно сделать обозначения «Вода для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Надо делать 2-3-суточный запас.

Также можно использовать питьевую воду из бюветов, колодцев, шахтных колодцев.

Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут.

Воду из открытых водоемов можно использовать только для технических целей.

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