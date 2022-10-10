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Спокойно ли в Одесской области вечером 10 октября? (видео)

Спокойно ли в Одесской области вечером 10 октября? (видео)

По состоянию на вечер понедельника, 10 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области спокойно, ситуация контролируема.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По словам Марченко, сегодня во время массированной ракетной атаки рашистов по Украине наша противовоздушная оборона сработала на «отлично» – над областью были сбиты 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе.

Также глава ОВА напомнил, что с завтрашнего дня все образовательные учреждения области переходят на дистанционное обучение, а также о том, что сегодня вечером необходимо минимизировать использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему Украины, пострадавшую в результате сегодняшних обстрелов.

«Делая это, вы помогаете пострадавшим областям легче перенести последствия повреждения электросетей», – напоминает Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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