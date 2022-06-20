Переименование улиц Одессы: «за», «после нашей Победы», «оставим, как было»

О самой сути переименования одесских улиц, чьи названия связаны со страной-оккупантом, сказано четко: «Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли». Именно так заявил городской голова Геннадий Труханов.

Вроде бы, все понятно: в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц, а в рамках Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» должны получить новые названия еще 19 одесских улиц. Их перечень будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии, а затем – на сессию городского совета.

Сколько одесских улиц поменяют названия?

Есть ли вопросы, возражения или размышления в тему? Оказывается, есть.

Депутат Одесского горсовета, член топонимической комиссии Петр Обухов еще ранее выступил с предложением о «деколонизации Одессы». Он призвал переименовать одесские улицы и переулки, названные в честь населенных пунктов рф, а также в честь Дмитрия Донского, Александра Невского и других личностей, которые не имеют никакого отношения ни к Одессе, ни к Украине.

По поводу же заявления мэра города Петр Обухов сообщает, что и множество депутатов Одесского горсовета поддержали это предложение. Более того, список улиц, которые необходимо переименовать, стал гораздо шире:

– Мы с активистами составили список более 100 улиц, которые требуют переименований. Условно я разделил бы этот список на следующие группы: географические названия из россии (Байкал, Волга, Махачкала); российские деятели, не имеющие отношения к истории Одессы или Украины (Кутузов, Донской, Невский); всемирно известные русские деятели (Лобачевский, Чайковский, Гагарин)… Я прекрасно понимаю, что полностью этот список будет тяжело переименовать. Будет сопротивление. Вот, например, я предложил переименовать Суворовский район. И мне начали упорно доказывать, что Суворов очень важен для истории нашего города…

Пора дерусифицировать-деколонизировать не только улицы

Глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский также напоминает о том, что общественники включили название Суворовского района города в процесс дерусификации в Одессе. Более того:

– Инициативная группа обратилась также по поводу демонтажа в Одессе маркеров «русского мира» – памятников Екатерины II и Александру Суворову.

А что народ? Одесситы стали довольно горячо обсуждать эту тему. Обсуждение, правда, немного «подвисло», когда орки начали активно кошмарить город ракетами и затяжными воздушными тревогами, как это было 20 июня…

Мнения одесситов разделились на несколько условных групп: «я только «за!»; «давайте займемся этим после нашей Победы, сейчас есть много других более важных» дел»; «не надо ничего менять, дело не в названиях улиц». Еще часто встречается мнение, что «этот вопрос нужно выносить на общегородской референдум». Мелькает, правда, еще вроде того, что «оставьте Екатерину в покое, причем здесь она?!», или: «может, и за Пушкина возьмемся?»

Будем менять или «время еще не пришло»?

Кстати, насчет Пушкина. Известная журналистка и блогер Зоя Казанжи на своей странице в Facebook сообщила, что в интервью The New York Times мэр Одессы высказался против того, чтобы переименовывать улицу Пушкинскую.

«Я бы этого не поддержал. Одесса – межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому», – цитирует Труханова Зоя Казанжи.

Ну и насчет Екатерины и про «сейчас не время».

Глава филиала Украинского института национальной памяти историк Сергей Гуцалюк разместил на своей странице в Facebook любопытнейший документик. Это обращение гауляйтера оккупированного Херсона по фамилии сальдо к помощнику путина мединскому. Что просит? Не поверите: разрешение на установку памятника Екатерине II.

«А кое-кто в Одессе говорит «невремя» проводить деколонизацию и избавиться от антинаучных «побрехеньок» и мифов московии по истории Южной Украины и Одессы в частности… А вот су…й потрох сальдо в оккупированном Херсоне уже метит территорию имперским хламом. Надеюсь, что он понесет наказание за измену…», – комментирует документ Сергей Гуцалюк…

Фото Вячеслава Тенякова и Марии Котовой