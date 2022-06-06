Убрать россию из Одессы: стоит ли переименовывать десятки улиц?

Депутат Одесского городского совета Петр Обухов не так давно предложил переименовать десятки городских улиц, и даже целый район с «российскими» названиями. Но разделяют ли эту идею одесситы? И как скоро может быть реализована эта идея?

Одесса – не «русский город»

Как отмечает Петр Обухов на своей странице в Facebook, после всех зверств, которые в ходе этой войны рф учинила в Украине, в частности, после Бучи, Гостомеля, Харькова, Сум, Мариуполя, Чернигова, а также после ракетных ударов по нашему городу, «очень странно видеть многие улицы, включающие Одессу в российский культурный контекст».

По его мнению, из Одессы необходимо убрать все, что касается страны-агрессора, чтобы никто не мог утверждать, что Одесса якобы «русский город».

«А это выглядит так, потому что у нас есть улицы в честь московского князя Дмитрия Донского и новгородского Александра Невского. Какое они имеют отношение к Одессе или Украине?» – добавил Обухов.

Он также предлагает переименовать целый Суворовский район Одессы. Как вариант – в Крымский.

Между тем депутат отмечает, что переименование улиц – процесс не одного дня: этим занимается горсовет на своих сессиях по представлению историко-топонимической комиссии. Но с начала войны никаких заседаний историко-топонимической комиссии не было так же, как и сессий горсовета.

В Измаиле переименуют 100 улиц. Всего в Измаиле 359 улиц, переулков, проспектов и других объектов топонимики. Названия сотни из них связаны с россией. Из-за военной агрессии этого государства против Украины, в городе решили провести дерусификацию.

«Около ста улиц и переулков названы в честь русских и советских ученых, деятелей культуры, исторических персоналий, военных начальников. Они не имеют отношения ни к истории Измаила, ни к истории Украины», – пояснил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Процесс будет проходить в несколько этапов. Специалисты определят список критериев, согласно которым будет создаваться список улиц и переулков для переименования; проводиться тщательный анализ существующих названий и формирование перечня объектов; сбор предложений с новыми названиями; утверждение новых названий Измаильским городским советом.

Ожидается, что работа будет длиться несколько месяцев.

Если улицы меняют название, надо ли менять документы?

Из-за российской агрессии во многих населенных пунктах решили поменять названия улиц, проспектов и площадей. В связи с этим юристы разъяснили, что местным жителям менять адрес в документах нет необходимости: изменение названия улицы – не изменение регистрации места жительства. Перерегистрацию места проживания можно осуществить, например, при обмене паспорта или смене фамилии.

Также нет необходимости вносить изменения в документ о праве собственности на недвижимое имущество (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, дарения и т. д.). Если владелец желает продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, он может обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Тогда в документах, которые будут оформляться на нового владельца, уже будет указано новое название.

117 улиц и переулков в Одессе носят «российские названия». Именно столько насчитали активисты. Составители списка условно разделили все топонимы на несколько групп: те, которые необходимо изменить, те, с которыми нужно дополнительно разбираться историкам, и те, что можно оставить.

Что думают об этом одесситы о переименовании «российских улиц»?

В соцсетях, на улицах и на кухнях одесситов предложение депутата Обухова вызвало бурную реакцию. Кто-то идею поддерживает, кто-то считает ее несвоевременной, а кто-то уверен, что в стране и городе есть достаточно других проблем.

«Одесская жизнь» собрала некоторые комментарии из Facebook:

Наталья Молодецкая: «А зачем? У нас все так хорошо, что осталось менять названия районов, улиц, сел и т.д. У нас уже объединили три района и дали название «Одесский», и что в итоге? В каждом районе были улицы с одинаковым названием. Как пример: улицу Шевченко в каждом селе в реестрах легко находили по району, а сейчас это просто ужас, при поиске адреса в Одесском районе вылезает миллион улиц Шевченко! Оставьте Суворовский район в покое, ну или если скучно и хочется «движухи», то называть надо в честь наших генералов – Залужный или Марчело. Ну хотя бы США, Байден, Джонсон или Джевелин. А вообще «как лодку назовешь, так она и поплывет». Наша «лодка» плывет, выдерживает все нагрузки, оставьте в покое Поскот и Суворовский район.

Андрей Кругляченко: «Только прежде, чем переименовывать, взгляните на карту Украины и убедитесь, что Новомосковск – УКРАИНСКИЙ город. УКРАИНСКИЙ! В Днепропетровской области».

Nikita Serdjukov: «Пока что надо сделать так, чтобы Одесса не стала городом-побратимом Ростова, а потом уже думать о переименовании».

Margarita Koshkina: «За чей счет банкет? Обухов из своего кармана все это оплатит? Это ж не только таблички поменять. В городе есть куда тратить деньги».

Константин Анатольевич: «Все, что связано с роzzией, должно быть вычеркнуто из Украины!»

Alex Nikmar: «Стройте новые улицы и называйте их так, как хочет народ Одессы!»

Tania Levkowsky: «Логічно надати нейтральну назву «Північний». Але правильно зробити опитування громадян, які у тому районі проживають».