В Аккерманской крепости установили закладные плиты: о чем рассказывают их древние надписи

В 2008-м украинские власти, чествуя труд украинских археологов, узаконили День археолога. Дата осталась традиционной – 15 августа.

Из истории археологии Одесщины

В Одесской области сохранились следы многочисленных народов и племен, обживавших Северное Причерноморье – курганы, летописные городища и поселения.

200 лет тому назад в Одессе возник археологический центр, где занимались исследованием культуры греческих колоний над Черным морем. На основе полученных экспонатов ученые П.Дюбрюкс, И.Стемпковский, А.Ашик и Г.Блярамберг организовали в Одессе археологический музей.

Вскоре возникло Одесское общество истории и древностей с официальным разрешением вести раскопки по всей Украине, заниматься изучением истории и охраной памятников.

Наибольшего развития достигли археологические студии в Одессе при правлении Эрнста Штерна, исследовавшего греческие черноморские колонии, готское ювелирное искусство и трипольскую культуру. Общество с 1844 начало печатать «Записки Одесского общества истории и древностей», выпустив 33 тома. И только в 1957 году Одесский археологический музей основал непериодическое издание результатов археологических исследований и научных разработок по древней истории южных районов Украины и Молдовы со времен палеолита до эпохи средневековья «Материалы по археологии Северного Причерноморья».

Закладные плиты из Белгорода-Днестровского

В Средневековье закладные плиты ставились на ознаменование окончания строительства замков и крепостей. Надписи, вырезанные на них, проливают свет на менее изученный период истории Юга Украины.

Благодаря ректору Южноукраинского национального педагогического университета и археологу Андрею Красножону на стены Аккерманской крепости вернули закладные плиты XV века. Они были открыты и опубликованы учёными еще в XIX веке. Однако в 1941 году шесть памятников эпиграфики были вывезены из фондов Одесского археологического музея румынской трофейной комиссией в город Ясы.

В 2013 году историк обнаружил, что часть мраморных досок вернули в 1945 году из оккупации. И почему-то памятники попали не в Одессу, а в Херсонский исторический музей.

А часть плит хранится в Национальном музее «Молдова» (без привязки к истории происхождения). Три плиты имеют тугры Селима III и содержат тексты модернизации крепости Измаил. Еще два памятника эпиграфики происходят из Аккерманской крепости. Их судьба не была известна до сих пор, от последней публикации в 1915 году.

– Таким образом, все известные в настоящее время исторические надписи, по крайней мере, аккерманской коллекции закладных плит, найдены и местами их хранения определены Яссы, Белгород-Днестровский, Херсон, – отметил Андрей Красножон.

Закладные плиты являются единственным уникальным подтверждением даты строительства крепости. Их копии уже снова находятся на своих местах. Впервые за 530 лет главные Килийские ворота Аккерманской цитадели выглядят так, как их увидел османский султан Баязид, когда руководил осадой и штурмовал крепость в августе 1484 года.

На третьей башне крепости была установлена ​​еще одна плита, строительство которой было окончено 31 марта 1454 года.

Самая большая по размерам и самая старая из Аккерманской коллекции плита была установлена ​​внутри крепости на разделительной стене у средних ворот. Она датирована ноябрем 1440 года.

Также установили копию плиты с надписью в честь Абу-ага, ремонтировавшую аккерманскую цитадель в 1673 году.

Когда россияне напали на Украину, Молдова была готова помочь эвакуировать из Херсона закладные плиты Белгород-Днестровской крепости времен правления Штефана чел Маре. К счастью, аккерманские экспонаты оккупанты вывезти не успели.

Интересный факт: Татьяна Пассек начала заниматься трипольской культурой 1925-го, изучая в Одесском археологическом музее коллекцию Эрнста Штерна по раскопкам поселения Петрены. Первая публикация на трипольскую тематику посвящена именно этой памятке.

На фото: закладная плита на Аккерманской крепости