За что в Рени назвали улицу именем учителя французского языка

Валерий Михайлович Кожокару по образованию действительно был учителем французского языка, однако у него была страсть — история, краеведение, археология.

Приехав дипломированным специалистом в родное село Новосельское в 1981 году, он собрал школьников в историко-поисковый клуб «Истрос» (Истр — древнее название Дуная). Тогда, в начале 80-х годов, в Ренийском районе проходили активные археологические раскопки, вызванные строительством Дунай-Днестровской оросительной системы. В это время Кожокару познакомился с известными археологами Одесской области, которые приезжали в Придунавье в научные экспедиции. Доцент исторического факультета Запорожского национального университета Геннадий Тощев позже вспоминал: «Археологические раскопки в Ренийском районе были первыми моими самостоятельными раскопками. Состоялось знакомство с Валерием Кожокару, который был влюблен в историю родного края, и на моих глазах влюбился в археологию. Любознательный, всесторонне эрудированный, замечательный организатор — с ним никогда не было скучно. Он создавал благоприятные условия для работы археологических экспедиций: заботился о нашем быте, организовывал поставки продовольствия, техники и рабочей силы».

«Рабочей силой» часто становились ученики школы, они с удовольствием отправлялись в походы и участвовали вместе с учеными в раскопках. Иногда ходили в походы с учителем самостоятельно. Как рассказывает учительница Новосельской школы Анна Трифанова, во время одной из многочисленных экспедиций они обнаружили неподалеку Новосельского остатки средневекового поселка Рошкань. Позже к исследованию подключилась Одесская археологическая экспедиция — и доказала существование этого археологического памятника: школьники были на седьмом небе!

Валерий Кожокару умел организовать не только работу, но и досуг археологов. Вечерами у костра под невероятным звездным небом он сыпал анекдотами, байками, рассказами о жителях Придунавья, их традициях. Ученые из разных стран настолько уважали и любили учителя, что с удовольствием приезжали на международные научно-практические конференции «История, археология и экология Нижнего Подунавья», которые Валерий Михайлович на собственном энтузиазме проводил в Рени. Стоит ли говорить о том, что он сам принимал участие во всех краеведческих форумах области и Украины.

Кожокару является автором более 35 научных публикаций, посвященных нумизматике, археологии, топонимике.

Тридцать лет назад Валерий Михайлович открыл в Новосельском единственное в области учреждение внешкольного образования данного профиля — Ренийский региональный центр туризма и краеведения (РРЦТК), который возглавлял 13 лет. Он работает и сейчас. Как и историко-краеведческий музей в Новосельском лицее — его тоже основал Кожокару.

В Ренийской публичной библиотеке хранятся вырезки из газет, где исследователь публиковал небольшие исторические очерки об этнографии, истории названий сел Буджака, юмористические рассказы с добавлением «перца» из биографии крестьян, из личной биографии. В одном из сборников румынских поэтов юга Бессарабии опубликовано короткое эссе Кожокару, посвященное малой родине. Он пишет: «Я не могу уехать из моей дорогой Бессарабии. Я не имею права. Даже если мне предложат все золото мира… Я не уеду. Отсюда не отпускают мои грехи. Я скован страстями этой земли и буду доживать вместе с ними…»