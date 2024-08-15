В Белгороде-Днестровском избавились от Пушкина (фото)

Об этом пишет местное издание «Бессарабия INFORM».

«В Украине в процессе декоммунизации и деколонизации продолжают избавляться от «русского наследия». После полномасштабного вторжения по всей стране начали убирать с публичного пространства, в том числе памятники и бюсты русского поэта Александра Пушкина. Этот процесс назвали «пушкинопад», по аналогии с «ленинопадом» после Революции Достоинства. Не обошла такая судьба и бюст Пушкина, расположенный в одном из скверов Аккермана», – сказано в публикации.

Издание напоминает, что в июле глава Одесской ОВА Олег Кипер издал распоряжение, в котором определен перечень памятников и памятных знаков, подлежащих демонтажу. В этот список попал и бюст Пушкину, вокруг которого в последние годы шли горячие дискуссии между активистами, призвавшими снести ненужное напоминание о российском империализме, и жителями, которые категорически отрицали это с вопросом «Что вам сделал Пушкин?».

Осенью прошлого года на постаменте с бюстом неизвестные оставили послание «от поэта» со словами «Снеси меня», написанными красной краской. В фейсбук-сообществе отмечали, что это дело рук «патриотически настроенных жителей».

Ранее в центре Одессы портрет Пушкина был замечен в мусорном контейнере.

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