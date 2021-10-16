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В Одесской области открыли еще один вход в старинную Аккерманскую крепость (видео)

В Одесской области открыли еще один вход в старинную Аккерманскую крепость (видео)

В Аккерманской крепости в городе Белгороде-Днестровском Одесской области археологи при содействии сотрудников коммунального предприятия «Фортеця» восстановили и открыли ранее замурованный и заброшенный «княжеский» вход в старинную цитадель начала XV века.

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Об этом сообщил одесский историк, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского Андрей Красножон.

Второй вход в Аккерманскую крепость был заброшен с 1756 года

«Вход вел во «дворец диздара (коменданта турецкого гарнизона)» крепости; до того замок принадлежал молдавскому господарю Александру Доброму. После разрушения молдавского дворца в 1756 г. вход был заброшен, коридор завален мусором»,

– рассказал в Facebook историк.

Он также добавил, что сейчас этот вход полностью расчищен и снова доступен для пользования. И теперь в Аккерманскую цитадель можно войти и выйти двумя разными путями, как и 600 лет тому назад.

 

Опубликовано Андреем Красножоном Пятница, 15 октября 2021 г.

 

Также Красножон рассказал, что в Аккерманской крепости приступили к расчистке рва для поддержания его привлекательного состояния.

В Аккерманской крепости появится музей древностей

Напомним, на территории средневековой Аккерманской крепости в Белгороде-Днестровском планируют создать новый музей. В этом музее будут представлены артефакты, найденные на территории крепости, стоящей на месте античного города Тира.

Еще больше интересного об Аккерманской крепости:

Фото из открытых источников, видео с Facebook-страницы Андрея Красножона

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Редакция ПРОФИЛЬ

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