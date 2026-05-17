Ключевые моменты:

В проекте нового Гражданского кодекса предлагается изменить правила начисления и взыскания алиментов.

Обсуждается норма, которая может позволить не взимать алименты, если один из родителей имеет более высокий доход и ребенок проживает с ним.

Юристы критикуют эту идею, отмечая, что оба родителя должны нести финансовую ответственность за ребенка независимо от доходов.

Предлагается сократить срок, за который можно взыскать алименты

Не утихают дискуссии вокруг нового Гражданского кодекса. В частности, проект предусматривает, что в Украине могут измениться правила начисления и взыскания алиментов.

Юрист Дмитрий Ткаченко отмечает, что в проекте нового Гражданского кодекса содержится несколько противоречивых положений по алиментам, которые могут повлиять на украинские семьи. Одно из них касается ситуаций, когда ребенок проживает с одним из родителей, имеющим более высокий доход. В таком случае предлагалось не взимать алименты с другого родителя.

Однако, как отмечает Дмитрий Ткаченко, подобная инициатива вызвала значительную критику. По его мнению, более высокий заработок одного из родителей не должен освобождать другого от финансовой ответственности за ребенка.

«Если ребенок живет с матерью, которая зарабатывает больше, это не значит, что отец не должен участвовать в его содержании. Такая норма выглядит довольно спорно», — объяснил юрист.

Еще одно предложенное изменение относится к срокам, за которые можно потребовать выплату алиментов. Закон позволяет взимать задолженность за последние десять лет. В новой редакции кодекса этот срок предлагают снизить до одного года.

По словам Ткаченко, это может существенно усложнить ситуацию для многих родителей, которые после развода остаются самостоятельно воспитывать ребенка и не могут сразу обратиться в суд.

Юрист добавил, что окончательное решение еще не принято: спорные положения могут быть пересмотрены до второго чтения, поэтому обсуждение нового Гражданского кодекса продолжается.

Напомним, в Одессе уже во второй раз вышли протестующие, выступающие против принятия нового Гражданского кодекса.

Источник: Новости.LIVE