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Тризуб объединяет: выставка в Балтском педколледже собрала десятки творческих работ

Тризуб объединяет: выставка в Балтском педколледже собрала десятки творческих работ

Более сотни произведений национального символа борьбы украинцев предстали перед посетителями выставки в зале Балтского педагогического колледжа. Создали эти уникальные трезубцы более девяноста студентов заведения. Четырнадцать работ принадлежат организатору вернисажа Наталии Меленишеной.

Полномасштабная война изменила каждого. А у преподавательницы дизайна и технологии Балтского педагогического колледжа Натальи Меленишеной она еще пробудила желание творить и укреплять национальную идентичность.

— Я начала больше интересоваться украинским искусством, литературой, историей. Поэтому возникла идея организации экспозиции креативных трезубцев, — рассказывает Наталия.

Выставка трезубцев в Балте

Одинаковых работ на выставке не было — каждый участник изготовил свой шедевр, стремясь, чтобы его трезубец не только передал духовную суть национального символа украинцев, но и современные ощущения его величия.

Авторы использовали различные технологии. В частности, аппликацию из воска, ракушек, мха, лент, кружева, дисков, пуговиц, блесток, бусин; флоромозаику из пшена, гороха; технику стринг-арт (натягивание нитей на гвозди); вытынанку, оригами, мозаику, коллаж из фото; вышивание нитками; лепку из гипса, соленого теста и т. п.

Выставка трезубцев в Балте

Был среди работ и трезубец, выполненный из лоскутков отцовской военной формы. Отец студентки сегодня на передовой, и она убеждена, что трезубец, сшитый из его старой формы, является оберегом как для семьи, так и для всей Украины.

Когда появилось первое упоминание о трезубце

Первое письменное упоминание о трезубце относится к Х веку: послы князя киевского Игоря при заключении договора с византийцами предъявили печати с соответствующим символом.

19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила Государственный Герб независимой Украины. Им стал золотой трезубец на синем щите — знак Киевского государства времен правления Владимира Великого.

Выставка трезубцев в Балте
Выставка трезубцев в Балте
Выставка трезубцев в Балте

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ
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