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Одесская область: вблизи Измаильского района случилось землетрясение

Одесская область: вблизи Измаильского района случилось землетрясение

Сегодня днем, 22 мая 2024 года, в 12:53 на территории Румынии, в районе гор Вранча были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Их могли ощутить жители Измаильского района Одесской области.

По информации Главного центра специального контроля сегодняшнее землетрясение было зафиксировано в 134 километрах от границы с Украиной и на глубине 95 километров.

Как отмечает региональное издание «Бессарабія INFORM», такое землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, в конце февраля этого года землетрясение, магнитудой 2,7 по шкале Рихтера, и глубиной в 5 километров произошло вблизи острова Змеиный.

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