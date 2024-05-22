Ждет ли одесситов блэкаут вечером 22 мая?

По информации НЭК «Укрэнерго», сегодня почасовые графики отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины в период с 19:00 до 00:00 часов.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Как пояснили в компании ДТЭК «Одесские электросети», лимитов, выделенных «Укрэнерго» для Одесской области, хватит на то, чтобы обеспечить электроэнергией в среднем 87% потребностей области, и поэтому в указанный период времени будут действовать графики стабилизационных отключений.

В ДТЭК также напоминают, что отключение света – это вынужденный шаг, чтобы спасти энергосистему страны, сильно пострадавшую вследствие вражеских обстрелов в конце марта этого рода. Враг разрушил 80% тепловой генерации, и в энергосистеме наблюдается дефицит.

Избежать отключений днем удается благодаря солнечного погоде, что создает благоприятные условия для работы солнечных электростанций.

Графики отключений можно узнать на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия», а также в чат-боте компании в Viber или Telegram.

Как сообщалось ранее, с 1 июня 2024 года вводятся новые тарифы на свет для бизнеса, чтобы увеличить объем импорта в ночное время.