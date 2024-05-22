Новини Одеси та Одеської області

Тризуб об’єднує: виставка в Балтському педколеджі зібрала десятки творчих робіт

Тризуб об’єднує: виставка в Балтському педколеджі зібрала десятки творчих робіт

Більше сотні витворів національного символу боротьби українців предстали перед відвідувачами виставки у залі Балтського педагогічного коледжу. Створили ці унікальні тризуби понад дев’яносто студентів закладу. Чотирнадцять робіт належать організаторці вернісажу Наталії Меленишеній.

Повномасштабна війна змінила кожного. А у викладачки дизайну і технології Балтського педагогічного коледжу Наталії Меленишеної вона ще пробудила бажання творити і зміцнювати національну ідентичність.

– Я почала більше цікавитися українським мистецтвом, літературою, історією. Тому виникла ідея організації експозиції креативних тризубів, – розповідає пані Наталія.

Виставка тризубів у Балті

Однакових робіт на виставці не було – кожен учасник виготовив свій шедевр, прагнучи, щоб його тризуб не тільки передав духовну суть національного символу українців, а й сучасні відчуття його величі.

Автори використовували різні технології. Зокрема, аплікацію з воску, мушель, моху, стрічок, мережива, дисків, ґудзиків, блискіток, намистин; флоромозаїку з пшона, гороху; техніку стринг-арт (натягування ниток на цвяхи); витинанку, оригамі, мозаїку, колаж з фото; вишивання нитками; ліплення з гіпсу, солоного тіста тощо.

Виставка тризубів у Балті

Був серед робіт і тризуб, виконаний із клаптиків батьківської військової форми. Батько студентки сьогодні на передовій, і вона переконана, що тризуб, шитий з його старої форми, є оберегом як для родини, так і для всієї України.

Коли з’явилася перша згадка про тризуб

Перша письмова згадка про тризуб належить до Х століття: посли князя київського Ігоря під час укладання договору з візантійцями пред’явили печатки з відповідним символом.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила Державний Герб незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті – знак Київської держави часів правління Володимира Великого.

Виставка тризубів у Балті
Виставка тризубів у Балті
Виставка тризубів у Балті

Читайте також: Художниця з Балти пише картини ручкою, олівцем та маркером

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk