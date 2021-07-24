Карпатское «сафари»: горы, гуцулы, водопады и медовка

«Там, де гори Чорногори…». Так начинается гимн настоящих гуцулов, с которым мы познакомились в первый же день приезда в усадьбу «Эко-Карпаты» Григория Томюка. Потом мы не раз убеждались, что все в нем настоящая правда, а сам Григорий — тот самый гуцул, о котором сложено столько песен, легенд, историй…

В его эко-усадьбе с комфортными уютными номерами не деревянные, пожалуй, только сувениры. А их так много! На стенах, что называется, живого места нет: там все, что так или иначе говорит об Украине. «Музей!» — воскликнули мы. Ан нет! Музей, оказывается, это совсем другое. И он есть! Уже в последний день Григорий открыл «тайную» дверку в свой волшебный мир путешествий и приключений. Эта комната могла бы годами рассказывать о привезенном ее хозяином из 53 стран мира, где он побывал, задаваясь вопросом — где же жить лучше?..

И понял: лучше его Украины, Карпат, Черных гор (самого высокого хребта) ничего невозможно найти.

Это он нам, пресс-группе из разных уголков Украины, и объяснял каждый день, когда мы открывали для себя Прикарпатье. Его «хобби» — показать людям, как прекрасен его любимый край, какие здесь уникальные места, какие замечательные люди и какие огромные возможности для жизни и бизнеса.

Эх, прокачу!

Автопарк из пяти внедорожников да молодые, сильные, умелые водители на «необъезженных тропах» Карпатских гор творили поистине чудеса. Ничто не было для них преградой — ни крутой склон, ни грязевые лужи «по пояс», ни русло реки и табличка перед ней «Дороги нет». Для них везде дорога была. Мы сидели присмиревшие, не охнув, но почему-то спокойные — так уверенно вели свои экипажи Григорий и его водители.

В результате такого «сафари» мы увидели самую высокую в украинских горах «золотую» церковь Святой Софии. Ее называют чистой церковью, ибо там проходят только венчания, крестины и не было ни одного отпевания. Там же колокола давали возможность очиститься и нам. Стукнув в колокол, замерев под ним, чувствуешь, как этот звон гребенкой от головы до пят убирал негатив повседневной жизни…

А вокруг — смереки, сочные бескрайние луга, снежные вершины, «черные» горы. Но вот по дороге вниз видим избушку… Сыроварня! Можете представить, какой там сыр! От коровок, которые пасутся тут же, высоко в горах! Мы, конечно, быстренько создали очередь за… всем. И только Григорий, видя лихорадочный блеск наших глаз, кричал вдогонку: «Оставьте мне хоть 200 граммов вурды». Это такой вареный сыр. А потом на ярмарке народного творчества мы видели, как из него делают разные фигурки. Еще и нас научили. И лошадок делать, и яйца-писанки расписывать, и бисерные узоры плести…

Но это было потом. А в тот день с гор спустились на дно реки, точнее, ехали по ее руслу, еще не сильно наводненному. Оно того стоило! Мы увидели Терношорскую Ладу, скальные скульптуры, древнейшее святилище, возраст которых несколько миллионов лет, а самой Ладе определяют 40000 лет.Каменное изваяние в виде беременной женщины с большой грудью древние считали символом материнства и плодородия, называли богиней-Матерью или Великой Матерью (рост 10,4 метра, вес 100 тонн). Можно многое еще рассказывать. Но лучше там побывать и все увидеть и почувствовать самим!

Рядом водопад Терношорский Гук. И пусть он не столь высок, как многие другие в мире. Но! Там такая естественная купель!.. Если в целебной купели в храме Святого Пантелеимона в воде +8 градусов оздоровиться решила добрая половина нашей группы, то в очистительной лохани водопада — только Григорий.

Другие знаковые «камни» показал нам руководитель научного отдела Национального природного Карпатского парка «Гуцульщина» Любомир Держипильский, рассказал легенды и были, мы узнали о традициях и обычаях, связанных с этими местами. «Змеиная гора» — так называли наши предки эту местность, почитая Змею как символ мудрости и взвешенности. Один камень даже напоминает загадочную «улыбку» этого создания природы, кому симпатичного, кому не очень. Но именно здесь Камень Довбуша (не путать со скалами Довбуша, они в другом районе), крест на его вершине, куда в дни религиозных праздников приходит много людей. В низине, в музее Довбуша, его смотритель дед Михай много нам рассказал и показал того, что связано было с жизнью этого легендарного руководителя карпатских опришков.

Ранее мы рассказывали о тайнах и мифах острова Змеиный.

Гуцулка… Надийка

Пока мы «укладывали на место» свой адреналин от поездки по местам Буковского перевала, от экстремальной езды, купаний, осоловевшие от необыкновенного горного воздуха, уже приехали в Верховину, к музею Петра Шекерика-Доникова, гуцульского общественно-политического деятеля, этнографа, писателя. Активно занимался сечевым движением. Помогал писателю Михаилу Коцюбинскому знакомиться с жизнью гуцулов, собирать материалы для написания повести «Тени забытых предков». Сам написал роман «Дидо Иванчик», который пережил войну и оккупацию в «схроне», дождался независимости Украины и был опубликован только в 2007 году на двух языках — старогуцульском и украинском. Этот роман считают самым выдающимся произведением о Гуцульщине…

Старинные фотографии на стенах, настоящая гуцульская хата, мелодично звучащая старогуцульская речь из книги, которую читала нам хозяйка и берегиня этого музея Надийка, кстати, родственница Шекерика-Доникова. Все это вырвало из сегодняшней суеты, перенесло в быт гуцульщины. Столько увидели и узнали нового… И тут кто-то удачно заметил: «Да, без ста грамм не разобраться»… А они оказались тут как тут. Как выяснилось, на веранде уже была устроена целая дегустация уникального напитка, аналогов которому сегодня в мире нет. Медовка — медовое вино, которое по праву относится к старейшим хмельным напиткам мира.

Медак — апифитобальзам на основе меда, плодов и настоев трав. Это эксклюзивный продукт, аналогов которому нет в мире. Все это объяснил нам за «рюмкой чая», то бишь медака, директор ООО «Украинские медовары», что в Дрогобыче Львовской области, Роман Войткив, который прошел действительно тернистый путь, пока доказал уникальность своего продукта и получил все сертификаты и лицензии на его производство. И «Слезы бурштыну» в 14 градусов, и «Дикий мед» в 35 градусов — все вкусное. Сейчас магазинчики и дегустационные залы с этим продуктом открывают во многих городах Украины, и Роман охотно идет всем навстречу. Можете приобщиться и вы.

«Ходы з хаты, йидь в Карпаты!»

Мы за эти два дня столько поездили, что думали — видели уже все. Как бы не так! Мы поняли, что край этот каждый день преподносит что-то интересное. Музей гуцульщины с его «хранителем» Василем! Столько всего там было собрано интересного, для нас необычного, что запланированные 30 минут вылились в полтора часа, а мы, пока осваивали трембиту, и не заметили.

Столицей Гуцульщины, ее сердцем, называют Космач. Трудно найти вид творчества, в котором космачи не были бы доками…

А в селе Яворов того же Косовского района мы увидели, как много труда надо приложить, чтобы получились эти мягкие, пушистые, теплые одеяла из овечьей шерсти! Теперь, узнав цену, точно не будем говорить «дорого». Вот приезжайте к великой мастерице Наталье Кищук и попробуйте сами что-нибудь сделать…

Риск — благородное дело

Мы еще раз в этом убедились, когда в один из дней, впечатленные, переполненные всем увиденным, возвращались домой. Это мы так думали. Но Григорий сказал — семь вечера, солнце село — самое время рафтинговать! И что вы думаете? Открылось «второе дыхание»! Ну, рассказывать об этих ощущениях… Да бросьте! Надо приехать и самим покорить Черный Черемош. Тем более, на этой базе и комфортабельные номера есть, и палаточный городок для любителей. И шашлыки делают отменные, снаряжение прекрасное, цены удобные. А кроме этого, здесь и сафари предложат, и конные прогулки, и купание в кипящем чане… Но точно только здесь — скрипач Дмитро. Сколько ему лет, он уже и сам забыл, но — на ходу, без устали, сочиняет «частивки» (частушки) о каждом присутствующем, лишь словечко о человеке ему подкинут, да в рифму, да с юмором… Короче, приезжайте, не пожалеете.

Первым делом — самолеты

Теперь мы поняли, почему сразу с поезда Григорий повез нас в Коломыю. Хотел проверить, умеем ли мы удивляться. Многое удивляло и восхищало. А особенно — единственный в мире музей «Писанки», просто огромное расписное яйцо на площади — заходи в музей, и главное, чтобы хватило времени обо всем узнать. А чтобы понять, с кем, как говорится, Григорий будет иметь дело, повез нас на частный аэродром к Игорю Табанюку. Тот, ас своего дела, так нас «катал»! Мы собрали все «свечки», «бочки» и прочие выкрутасы, наперебой занимая места в чудесном, будто игрушечном, самолетике. Об этих замечательных людях, подполковнике в отставке летчике Игоре и его «хранительнице очага и аэродрома» Оксане, надо писать отдельный роман. Но то, что именно их самолет и именно Игоря Табанюка для своих украинских программных «турне» выбрал Дима Комаров, говорит о многом. Приезжайте в Коломыю, Игорь там учит летать всех, кто устал «ползать».

Всего четыре дня судьба нам выделила для знакомства с Ивано-Франковской областью, Прикарпатьем и людьми. Мы успели увидеть, какой это волшебный край этнических украинцев: гуцулов, бойков, покутян, окилян, с самобытной историей, культурой… И хоть мы, общаясь, говорили больше на привычном пока нам русском языке, все чаще ловили певучесть красивой «мови» и, сами того не замечая, переходили на украинский. Места обуславливали, душа просила…

Текст и фото: Людмила Воронкова

Ранее мы рассказывали о Рени – османском и европейском городе в Одесской области.