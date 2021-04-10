Тайны и мифы острова Змеиный

Вертолет, круто заложил вираж и стал снижаться. Из иллюминатора показался кусочек земли, очертаниями напоминающий черепаху. Это – остров Змеиный, единственный украинский остров в Черном море.

Всего в мире существует три острова Змеиных, но из них только украинский относительно безопасен. Болгарский остров Змеиный густо усеян кактусами, что делает его практически непроходимым, а бразильский – кишит ядовитыми змеями. На нашем Змеином змей нет. Но существует ряд мифов, которые развеиваются после визита на эту небольшую по размерам территорию Украины.

«Ахиллесова пята» острова Змеиный

Краевед Валерий Чебаненко вот уже тридцать лет изучает историю острова. И знает о Змеином практически все.

У острова в различные эпохи были различные имена. Древнегреческое – Левка, то есть «белая скала». Греки верили, что на острове был похоронен герой Троянской войны – Ахилл, поэтому встречается также название – город Ахилла.

В VI веке до нашей эры на острове был построен храм в честь Ахилла. Святилищу приписывались некие лечебные свойства. Храм работал в сезонном режиме – в осенне-зимний период навигации работа прекращалась. В святилище возвышалась 20-метровая скульптура Ахилла в боевых доспехах, и, как гласит легенда, в храме был замурован золотой щит Ахилла весом в 15 килограммов. Археологи и по сей день разыскивают щит.

С храмом Ахилла связан еще один миф о том, как амазонки пытались его разрушить. Они решили совершить пиратский налет на остров, потому что люто ненавидели Ахилла, который убил в бою их предводительницу – Пентесеолию, и хотели захватить богатства храма. Была снаряжена экспедиция на остров из 50 кораблей. Пристав к берегу, амазонки приказали рабам вырубать деревья вокруг храма.Затем воительницы на конях пытались проникнуть внутрь. Но грозно взглянул на всадниц Ахиллес, и от этого взгляда обезумели кони, поднялись на дыбы, сбросили на землю амазонок и стали топтать их копытами. Через несколько минут десант амазонок был полностью уничтожен, а Ахилл вернулся на постамент.

Если это и легенда, то легенда красивая. Вот только деревья на острове с того времени уже не растут.

Почему на острове Змеином нет змей?

Во времена турецкого владычества остров носил название Фидониси, что в переводе с турецкого – «остров змей». Самое удивительное, что на острове змей вообще нет. Ни одной. В окружающей среде острова просто отсутствует пища для ползучих гадов.

Украинский остров получил название Змеиный опять-таки благодаря мифологии. Согласно одной из легенд, Ахилл в минуты схваток с врагами мог превращаться в Змея, дышащего огнем, летающего, с огромными крыльями.

А чем заинтересует туристов остров Змеиный сегодня? Его главная достопримечательность – 40-метровый маяк восьмиугольной формы со стеклянным фонарем вверху. Говорят, сооружен он из камней того самого храма Ахиллеса – в 1843 году по проекту английского архитектора Акройда Чарльза.

Изначально обслуживающий персонал маяка комплектовался из пяти-восьми человек, а работы по строительству велись достаточно долго – с 1843 по 1856 годы, что было связано с Крымской (Восточной) войной.

Сегодня здесь работают несколько человек, а энергию для питания маяка дает установленная солнечная электростанция.

Остров Змеиный в плен не сдается

1917 год. Европу сотрясает Первая мировая война. Ведутся боевые действия и на Черном море. Особенно активен немецкий легкий крейсер «Бреслау». Неуловимый крейсер внезапно появлялся в разных районах моря, наносил молниеносный удар, и снова исчезал за горизонтом на всех парах. Именно один из таких лихих налетов и послужил предысторией последнего боевого похода эскадренного миноносца «Лейтенант Зацаренный».

В ночь на 12 июня (по новому стилю – 25 июня) «Бреслау» выставил напротив устья Дуная 70 мин. В 2.45 крейсер подошел к острову Фидониси (так тогда назывался Змеиный), где находился наблюдательный пост с русско-румынским гарнизоном из 30 человек. И после 30 залпов на острове не осталось ни одного целого строения. Немецкий же крейсер при отходе от Фидониси выставил юго-восточнее острова остававшиеся на борту 10 мин.

Командование российского флота распорядилось в кратчайшие сроки восстановить на Фидониси наблюдательный пост. Во исполнение этого приказа утром 17 июня (30 июня по новому стилю) из одесского порта вышел «Лейтенант Зацаренный». На борту, кроме экипажа, находилась команда нового гарнизона острова, а также материалы для восстановления маяка и радиостанции. Командованию было известно о минных засадах «Бреслау». В районе дельты уже работали тральщики, очищающие акваторию от немецких мин. Но командир эсминца лейтенант Штильберг, вероятно, решил дополнительно подстраховаться и подходил к Фидониси не прямым курсом из Одессы с северо-востока, а с юго-востока. Хотя расстояние между минами было около 100 метров, и шансы пройти без последствий у эсминца, имевшего ширину около 8 метров, были примерно 9 к 1.

Тем не менее в 13.30 в 2,5 мили на юго-восток от острова эсминец наскочил на мину. Заряда в 114 килограммов взрывчатого вещества оказалось достаточно для того, чтобы переломить корпус. Носовая часть мгновенно исчезла в волнах. Кормовая же часть оставалась на плаву еще около часа и была отбуксирована подоспевшими тральщиками ближе к острову. Затонула она в 2,5 кабельтовых от Фидониси.

Остров Змеиный – остров украинский

16 лет назад между Украиной и Румынией возник территориальный спор, в эпицентре которого оказался остров Змеиный.

В 2001 году в 40 км от острова были обнаружены залежи углеводородов (около 10 миллионов тонн нефти и 10 миллиардов кубометров газа). Этот факт привел к конфликту. Камнем преткновения между сторонами стал юридический статус острова Змеиный, расположенного в Одесской области недалеко от украинско-румынской границы. Румыния выступила в суде с заявлением, что Змеиный – «необжитая скала», что не предполагает разделение территориальных вод. Украина же настаивала, что остров Змеиный является именно островом и, учитывая протяженность украинской части побережья напротив спорных территорий, предлагала разделить территорию в соотношении три к одному.

3 февраля 2005 года Международный суд ООН в Гааге вынес вердикт по иску Румынии к Украине о делимитации морской границы между этими странами в Черном море. Согласно решению суда, Украина не имеет права на расширение исключительной экономической зоны в районе острова Змеиный.

В настоящее время на нем проживают около 30 человек (пограничники, ученые, персонал маяка). Пытаясь доказать, что Змеиный все-таки остров, Украина предприняла ряд шагов по освоению местности – на острове началось строительство туристических объектов и банков, а с 2007 года строения получили статус поселка.

Личное дело острова Змеиный

Под ногами хрустит мелкий гранитный щебень. Ни одного дерева, ни одного кустика, ни одного зеленого пятнышка.

Змеиный расположен в северо-западной части Черного моря, в 30 километрах от нулевого километра Дуная и в 52 километрах от Вилково. У острова есть и географическое название – поселок Белое. Геологический возраст острова – 10 миллионов лет.

Постоянного населения нет. Пограничный пост, метеостанция, маяк, научно-исследовательская станция «Остров Змеиный» работают вахтовым методом. Добраться до этого небольшого острова, территория которого составляет 20 гектаров, можно на катере или на вертолете.

В разные эпохи островом владели Древняя Греция, Римская империя, Византия, Турция, Румыния, Россия. С 23 мая 1948 года остров вошел в состав СССР, а после его распада – стал территорией Украины.

Каждый сантиметр из всех 20 квадратных километров, по мнению ученых, скрывает древнюю тайну. В 2011 году на 35-метровой глубине Черного моря неподалеку от острова был обнаружен не тронутый временем древнегреческий амфоровоз, которому больше 2500 лет. Эта находка признана самым крупным археологическим открытием последних лет. Приблизительная длина судна 27 м. Это торговое судно, наполненное глиняной посудой (скифосы, чаши и кубки для питья, а также бесценная чернолаковая керамика).

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