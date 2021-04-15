Путешествуем по Одесской области: Рени – османский и европейский (видео)

«Одесская жизнь» продолжает цикл видеопутешествий по Одесской области. Сегодня мы отправимся в город Рени, расположенный в 310 километрах от Одессы.

Поездку в Рени можно смело назвать путешествием по Европе – эти края несколько столетий назад входили в состав многих европейских государств. Места, где сейчас расположен этот город, восточные славяне облюбовали это место еще в IV веке.

Происхождение название города вызывает много споров у историков и краеведов. Но почти все сходятся во мнении, что означает оно «порт», «пристань».

В свое время здесь хозяйничали римляне, но после распада Римской империи Рени вошел в состав Византии. Затем город был в составе Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Османской империи и даже Румынии. Именно в окрестностях современного Рени армия, которой командовал казацкий атаман Сверчковский, в 1574 году в жестоком бою разбила турок. Но через полвека османы снова завладели городом…

Позже в эти места стали переселяться русские и украинцы, бежавшие от произвола помещиков. Здесь также организовывали свои поселения казаки после ликвидации Запорожской Сечи.

Удобное положение Рени способствовало развитию торговли – здесь открывались магазины, в которых продавали вино и продукты сельского хозяйства. А в начале XX века Рени стал развиваться как речной порт…

Сегодня Рени – крупный транспортный узел на Дунае, индустриальный районный центр и очень красивый современный город. Его население составляет 18,5 тысяч человек.

Больше подробностей – в нашем новом видео. А почитать о Рени можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Одесская жизнь» побывала в Татарбунарах, Балте, Раздельной и Белгороде-Днестровском.

Фото: скриншот с видео