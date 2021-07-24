Здоровый сон: 4 секрета как выспаться в жару

А вы знали, что для засыпания температура нашего тела должна снизиться. Прохлада способствует крепкому и полноценному сну. Но что делать, если на улице жара и уснуть никак не получается?

Не пускайте в дом жаркий воздух

В жаркие летние дни лучше всего держать окна закрытыми и плотно занавешенными. Чем меньше солнечных лучей попадает в комнату, тем прохладнее будет в помещении. Открывать окна лучше ночью, когда спадает жара. Устраивайте сквозное проветривание. Чем больше воздуха в спальне, тем лучше вы будете себя чувствовать и тем легче будет заснуть.

Используйте постельное белье из натуральных тканей

Натуральные волокна (к примеру, сатин, хлопок, лен) лучше отводят влагу и пропускают воздух. Это заметно облегчает засыпание в жаркую погоду. Также хорошо использовать простыни на резинках. Натянутая на матрас простыня не комкается и не сбивается во время сна. Меньше складок — меньше площадь соприкосновения с телом, больше воздуха в кровати. Если совсем жарко, попробуйте положить простыню, на которой собираетесь спать, в морозилку — на 15 минут. Также выбирайте тонкое и легкое белье из натуральных тканей, которое минимально прилегает к телу и не мешает ему дышать.

Спите на жесткой поверхности

Жесткая поверхность меньше всего контактирует с телом. Поэтому создается ощущение пространства, телу намного легче дышать. Если вы спите один, то старайтесь, чтобы ваши руки и ноги не соприкасались.

Не ешьте мясо

Во время жары старайтесь есть больше фруктов и овощей. От употребления мяса тело производит много тепла, поэтому летом при возможности лучше заменить некоторые мясные блюда на что-то легкое.

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