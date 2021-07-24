Квартал Екатерининской у Привоза: ремонт в разгаре, торговля бурлит (фото)

Более чем активный во всех отношениях квартал улицы Екатерининской у одесского Привоза сейчас стал еще более бурлящим. Здесь недавно стартовал давно обещанный ремонт. Он, как мы убедились, ведется и в выходной день. Что же касается того, что зовется «стихийной торговлей», то она здесь бурлит еще больше, чем раньше: все-таки разгар лета.

Припаркованные авто, люди с кульками, трудящиеся рабочие и обилие техники – все это придало активному кварталу старой улицы Екатерининской у знаменитого рынка еще больше очень своеобразного колорита. Ну разве что маршрутки здесь сейчас не проходят – это пока.

Суета небывалая: кто-то пытается протиснуться с Пантелеймоновской на Привоз или торопится с полными торбами в обратную сторону, кто-то с тачками снует, кто-то торгуется, кто-то пытается проехать. А вдоль всей этой насыщенной суеты идет ремонт.

Что касается стихийной торговли, то еще совсем недавно здесь просто наблюдались торговцы цветами. Напомним, запрет на торговлю этим нежным товаром привел к акции протеста.

Сейчас торгуют «всем подряд».

Ну а ремонт себе продвигается. Как сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, здесь появится выделенная полоса для маршрутного транспорта и островки безопасности для пешеходов.

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