Сухой кашель: чем он опасен и как его лечить

Если у вас появились приступы кашля, сопровождающиеся тяжестью в груди, стоит посетить семейного врача и исключить плеврит. Это заболевание по симптомам похоже на обычную простуду, но грозит серьезными последствиями. Отчего возникает плеврит и чем он опасен, рассказала врач-пульмонолог высшей категории Наталья Масич.

Сухой кашель: что такое плеврит

Плеврит — это воспалительный процесс в плевре (тонкой оболочке, выстилающей грудную клетку и обволакивающей легкие). Он редко возникает как самостоятельная патология, чаще он становится осложнением различных острых или хронических заболеваний органов грудной полости. По статистике, чаще проблемы с плеврой диагностируются у мужчин среднего и пожилого возраста. В целом на долю плеврита приходится до 15% всех патологий легких.

Из-за чего возникает плеврит

Причины развития плеврита разделяют на инфекционные и неинфекционные.

Инфекционное воспаление плевры часто отягощает течение простуды, гриппа, герпеса, туберкулеза , пневмонии, а также бывает следствием хирургических операций.

При неинфекционной природе плеврита его причиной могут стать аутоиммунные заболевания, злокачественные опухоли органов дыхания или метастазы в полости плевры, лейкоз, инфаркт легких или миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, панкреатит. Кроме того, вызвать поражение плевры способны перенесенные травмы, ожоги, воздействие химических средств, лучевая терапия.

Иногда причина возникновения плеврита остается невыясненной.

Плеврит: характерные симптомы

Симптомы плеврита зависят от его формы (сухой или экссудативный) и характера течения (острый, подострый, хронический).

Для сухой патологии характерны приступы кашля, связанные с раздражением плевры, учащенное, поверхностное дыхание, колющая боль в груди, усиливающаяся при физической нагрузке, смехе, наклонах. При этом больной чувствует себя лучше, лежа в позе на боку. Иногда наблюдаются симптомы общей интоксикации организма: озноб, небольшое повышение температуры тела, отсутствие аппетита, быстрая утомляемость.

Усиление симптомов может говорить о формировании экссудативного плеврита. Для него типичны сильная тупая боль с одной стороны грудной клетки, ощущение тяжести и стесненности в груди, мучительный сухой кашель, шумы в легких, одышка, учащенное сердцебиение, бледность или синюшность кожи, набухание шейных вен, длительное повышение температуры тела, слабость, потливость, сонливость.

Также при обеих формах плеврита пациента могут беспокоить сильная болезненная икота, вздутие живота, неравномерное движение грудной клетки (одна ее половина немного «запаздывает» на вдохе), рвота до или после еды.

Если в плевральной жидкости появляется гной, то температура повышается до 40 градусов, больному становится трудно дышать, и он все время принимает вынужденную позу, чтобы облегчить дыхание.

Как лечить плеврит

Лечение плеврита зависит от причины, его вызвавшей, и выраженности симптомов. Для терапии основного заболевания могут быть назначены антибиотики, противовирусные и противогрибковые средства, кортикостероиды (при аутоиммунных заболеваниях). Для купирования симптомов применяются противовоспалительные, обезболивающие и мочегонные препараты, лекарства от кашля, физиопроцедуры. При экссудативном плеврите также проводится удаление жидкости из плевральной полости. В сложных случаях применяется хирургическое вмешательство.

Больному также рекомендуется покой и постельный режим, диетическое питание (минимум простых углеводов, соли и жидкости, больше белков и витаминов), после улучшения состояния — лечебная физкультура, дыхательные упражнения.

Возможные последствия плеврита

Запущенный плеврит без адекватного лечения способен привести к необратимым процессам, затрагивающим органы дыхания: спайкам плевры, пневмосклерозу, дыхательной недостаточности. Кроме того, из-за большого количества плевральной жидкости может произойти смещение сердца и развиться сердечно-сосудистая недостаточность.

Ирина Кадченко

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