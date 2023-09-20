В четверг одесситов приглашают бесплатно пройти флюорографию

С целью профилактики и раннего выявления туберкулеза 21 сентября в городских медицинских учреждениях Одессы пройдет бесплатное профилактическое флюорографическое обследование.
Профилактическая флюорография позволяет своевременно выявить туберкулез, злокачественные новообразования и другие опасные болезни легких.
21 сентября каждый желающий сможет пройти флюорографию бесплатно по адресам:
- Центр первичной медико-санитарной помощи №2
- пров. Обсерваторный, 8, 2 этаж, каб. №21, с 8.00 до 15.00;
- ул. Пастера, 56, 2-й этаж, каб. №27, с 8.00 до 15.00.
- Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Марш. Говорова, 26а, 6 этаж, каб. №608, с 8.00 до 15.00;
- ул. Торговая 29/31, 3-й этаж, каб. №324, с 8.00 до 15.00.
- Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 1-й этаж, каб. №112, с 8.00 до 15.00.
- Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Ак. Заболотного, 32а, 1-й этаж, каб. №8, с 8.00 до 18.00.
- Консультативно-диагностический центр городской клинической больницы №1
- ул. Болгарская, 38, 7 этаж, каб. №718, с 8.00 до 14.00;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 3-й этаж, каб. №54, с 8.30 до 14.30.
- Консультативно-диагностический центр городской больницы №5
- ул. Троицкая, 38, 2 этаж, флюорографический кабинет, с 8.00 до 15.00.
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