Сухий кашель: чим він небезпечний і як його лікувати

Якщо у вас з’явилися напади кашлю, що супроводжуються тяжкістю в грудях, варто відвідати сімейного лікаря та виключити плеврит. Це захворювання на симптоми схоже на звичайну застуду, але загрожує серйозними наслідками. Чому виникає плеврит і чим він небезпечний, розповіла лікар-пульмонолог найвищої категорії Наталія Масич.

Сухий кашель: що таке плеврит

Плеврит — це запальний процес у плеврі (тонкій оболонці, що вистилає грудну клітину і обволікає легені). Він рідко виникає як самостійна патологія, частіше стає ускладненням різних гострих чи хронічних захворювань органів грудної порожнини. За статистикою, частіше проблеми з плеврою діагностуються у чоловіків середнього та похилого віку. Загалом частку плевриту доводиться до 15% всіх патологій легких.

Через що виникає плеврит

Причини розвитку плевриту поділяють на інфекційні та неінфекційні.

Інфекційне запалення плеври часто обтяжує перебіг застуди, грипу, герпесу, туберкульозу , пневмонії, а також буває наслідком хірургічних операцій.

При неінфекційній природі плевриту його причиною можуть стати аутоімунні захворювання, злоякісні пухлини органів дихання або метастази в порожнині плеври, лейкоз, інфаркт легень або міокарда, тромбоемболія легеневої артерії, панкреатит. Крім того, викликати ураження плеври здатні перенесені травми, опіки, вплив хімічних засобів, променева терапія.

Іноді причина виникнення плевриту залишається нез’ясованою.

Плеврит: характерні симптоми

Симптоми плевриту залежать від його форми (сухий або ексудативний) та характеру течії (гострий, підгострий, хронічний).

Для сухої патології характерні напади кашлю, пов’язані з подразненням плеври, прискорене, поверхневе дихання, біль у грудях, що колють, що посилюється при фізичному навантаженні, сміху, нахилах. При цьому хворий почувається краще, лежачи в позі на боці. Іноді спостерігаються симптоми загальної інтоксикації організму: озноб, невелике підвищення температури тіла, відсутність апетиту, швидка стомлюваність.

Посилення симптомів може говорити про формування ексудативного плевриту. Для нього типові сильний тупий біль з одного боку грудної клітки, відчуття тяжкості і стиснення в грудях, болісний сухий кашель, шуми в легенях, задишка, прискорене серцебиття, блідість або синюшність шкіри, набухання шийних вен, тривале підвищення температури тіла, слабкість, пітливість сонливість.

Також при обох формах плевриту пацієнта можуть турбувати сильна хвороблива гикавка, здуття живота, нерівномірний рух грудної клітки (одна її половина трохи «запізнюється» на вдиху), блювання до або після їди.

Якщо в плевральній рідині з’являється гній, то температура підвищується до 40 градусів, хворому стає важко дихати, і він постійно приймає вимушену позу, щоб полегшити дихання.

Як лікувати плеврит

Лікування плевриту залежить від причини, що його викликала, і вираженості симптомів. Для терапії основного захворювання можуть бути призначені антибіотики, противірусні та протигрибкові засоби, кортикостероїди (при аутоімунних захворюваннях). Для усунення симптомів застосовуються протизапальні, знеболювальні та сечогінні препарати, ліки від кашлю, фізіопроцедури. При ексудативному плевриті також проводиться видалення рідини з плевральної порожнини. У складних випадках застосовується хірургічне втручання.

Хворому також рекомендується спокій та постільний режим, дієтичне харчування (мінімум простих вуглеводів, солі та рідини, більше білків та вітамінів), після покращення стану – лікувальна фізкультура, дихальні вправи.

Можливі наслідки плевриту

Запущений плеврит без адекватного лікування здатний призвести до незворотних процесів, що торкаються органів дихання: спайків плеври, пневмосклерозу, дихальної недостатності. Крім того, через велику кількість плевральної рідини може відбутися зміщення серця і розвинутися серцево-судинна недостатність.

Ирина Кадченко

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