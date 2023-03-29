Новости Одессы и Одесской области

Какие лекарства можно будет купить только по рецепту с 1 апреля?

Какие лекарства можно будет купить только по рецепту с 1 апреля?

В прошлом году в Украине ввели продажу антибиотиков и наркотических (психотропных) препаратов по электронным рецептам. С 1 апреля 2023 года е-рецепт вводится на все рецептурные лекарства, которые пациенты покупают за свой счет. Сделано это для того, чтобы исключить самолечение, поясняют в Национальной службе здоровья Украины.

Кроме антибиотиков и психотропов, к рецептурным относятся противосудорожные, гормональные, препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний. Некоторые из них можно приобрести бесплатно или с доплатой по программе «Доступные лекарства».

В переходный период (срок его завершения пока не назван) будут действовать и электронный, и бумажный рецепт (по выбору пациента). Выписать его сможет врач любой специальности государственной, коммунальной, частной клиники или врач-ФЛП (предприниматель). При этом пациенту необязательно иметь декларацию с врачом, но он должен быть зарегистрирован в электронной системе здоровья.

При отключении электроэнергии, отсутствии связи или возможных неполадках в работе электронной системы врач также может выдать рецепт на бумажном бланке.

В районах, приближенных к линии фронта, все лекарства можно будет купить без рецепта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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