Новости Одессы и Одесской области

Привычки, убивающие наш мозг: вы удивитесь

Привычки, убивающие наш мозг: вы удивитесь

Кто из нас не хочет, дожив до глубокой старости, сохранить ясность ума и уберечья от таких неприятных хворей, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона? Между тем, отмечают эксперты, многим свойственны вредные привычки, которые неблагоприятно влияют на здоровье центральной нервной системы и увеличивают риск развития указанных заболеваний, проще говоря, медленно убивают наш мозг. Рассказываем, от каких безобидных на первый взгляд привычек следует немедленно отказаться.

Пропуск завтрака

Ученые выяснили, что игнорирование завтрака может оказаться вредным для мозга – ведь в этом случае он не получает необходимых питательных веществ в начале дня, что ведет к дефициту витаминов и других веществ, необходимых для его нормального функционирования.

Поедание мозга

Курение

курение значительно увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера. Чем больше человек курит, тем выше риск повреждения мозга из-за нейродегенеративных процессов. Табак негативно влияет на состояние сосудов, что приводит к плохому кровоснабжению мозга. Таким образом, выкуривающие от половины до одной пачки в день имеют на 37% больший шанс «обзавестись» деменцией, а для тех, кому одной пачки сигарет в день мало, риск развития этого заболевания возрастает до 44%.

курение

Пребывание в постоянном стрессе

Чрезмерные переживания и слабая стрессоустойчивость могут оказаться пагубными для мозга, и важно активно бороться с привычкой реагировать сильными эмоциональными стрессами на любые поводы. Надежным способом справляться со стрессом является физическая активность, например, занятия спортом.

стресс и еда

Злоупотребление сладостями

У нас распространено мнение, что сладкое полезно для мозга. Тем не менее, чрезмерное употребление сахара равносильно для нашего мозга постоянному стрессу. К тому же, избыток сахара способствует развитию диабета II типа, который, в свою очередь, является фактором повышенного риска развития болезни Альцгеймера.

Вас также может заинтересовать:

По материалам lifedon.com.ua, фото Пикабу и из открытых источников

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Должен ли покупатель платить за поврежденный в магазине товар
    Должен ли покупатель платить за поврежденный в магазине товар

    Все мы практически ежедневно совершаем покупки. И может так случиться, что вы ненамеренно разбили, сломали или еще как-то повредили товар. При этом к вам подходит продавец или охранник и заставляет заплатить за него. Что делать в подобных случаях, рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Эти 5 простых продуктов могут заметно укрепить ваш иммунитет
    Эти 5 простых продуктов могут заметно укрепить ваш иммунитет

    Осенью у нас есть все шансы подхватить в лучшем случае простуду, а в худшем – более неприятные сезонные заболевания.Чтобы уберечься от такой напасти, необходимо уже сейчас укреплять иммунитет. В частности, добавить в рацион некоторые простые, но очень полезные продукты.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Уборка дома осенью: ее тайный смысл и 3 важных совета
    Уборка дома осенью: ее тайный смысл и 3 важных совета

    Вряд ли кто-то поспорит с тем, что уборка является очень важной частью нашего быта. Конечно, мы регулярно наводим порядок в своем доме, однако в большинстве случаев это носит достаточно поверхностный характер, так как часто у нас нет ни времени, ни особого желания вычищать некоторые проблемные места. Но, как уверяют эксперты по психическому здоровью, осень – лучшее время для более тщательного «наведения марафета». Какой же тут «тайный» смысл? Рассказываем.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Термальная вода La Roche-Posay: природные свойства для защиты кожи
    Термальная вода La Roche-Posay: природные свойства для защиты кожи

    Чувствительная проблемная кожа, подверженная раздражению и покраснению, требует особого ухода. К счастью, сегодня производители предлагают большой выбор специальной дерматокосметики.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Переход на зимнее время в 2023 году: что надо знать и как подготовиться
    Переход на зимнее время в 2023 году: что надо знать и как подготовиться

    Лето-2023 закончилось, и вот уже не за горами переход на зимнее время. Кому-то из нас этот период нравится больше летнего, поскольку дает возможность поспать подольше, а кто-то наоборот его не жалует, потому что темнеет очень рано. Рассказываем, как подготовиться к нему заранее, чтобы это не повлияло плохо наздоровье.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить