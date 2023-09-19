Привычки, убивающие наш мозг: вы удивитесь

Кто из нас не хочет, дожив до глубокой старости, сохранить ясность ума и уберечья от таких неприятных хворей, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона? Между тем, отмечают эксперты, многим свойственны вредные привычки, которые неблагоприятно влияют на здоровье центральной нервной системы и увеличивают риск развития указанных заболеваний, проще говоря, медленно убивают наш мозг. Рассказываем, от каких безобидных на первый взгляд привычек следует немедленно отказаться.

Пропуск завтрака

Ученые выяснили, что игнорирование завтрака может оказаться вредным для мозга – ведь в этом случае он не получает необходимых питательных веществ в начале дня, что ведет к дефициту витаминов и других веществ, необходимых для его нормального функционирования.

Курение

курение значительно увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера. Чем больше человек курит, тем выше риск повреждения мозга из-за нейродегенеративных процессов. Табак негативно влияет на состояние сосудов, что приводит к плохому кровоснабжению мозга. Таким образом, выкуривающие от половины до одной пачки в день имеют на 37% больший шанс «обзавестись» деменцией, а для тех, кому одной пачки сигарет в день мало, риск развития этого заболевания возрастает до 44%.

Пребывание в постоянном стрессе

Чрезмерные переживания и слабая стрессоустойчивость могут оказаться пагубными для мозга, и важно активно бороться с привычкой реагировать сильными эмоциональными стрессами на любые поводы. Надежным способом справляться со стрессом является физическая активность, например, занятия спортом.

Злоупотребление сладостями

У нас распространено мнение, что сладкое полезно для мозга. Тем не менее, чрезмерное употребление сахара равносильно для нашего мозга постоянному стрессу. К тому же, избыток сахара способствует развитию диабета II типа, который, в свою очередь, является фактором повышенного риска развития болезни Альцгеймера.

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По материалам lifedon.com.ua, фото Пикабу и из открытых источников