В Европе обеспокоены по поводу судебной реформы в Украине. Глава Венецианской комиссии заявил, что украинские судьи должны как можно скорее разблокировать создание Совета по этике. Потому что без этого органа невозможно продолжать реформу.

Давайте разберемся, что такое Совет по этике и почему украинские судьи не спешат его создавать.

Что происходит с судебной реформой?

В 2017 году в Украине появился новый независимый орган — Высший совет правосудия. Полномочия у этого совета очень широкие:

назначает и увольняет судей

занимается делами о дисциплинарной ответственности судей

дает согласие на задержание или арест судей

принимает решения о переводе судьи из одного суда в другой

утверждает перераспределение бюджетных расходов между судами

отстраняет судей от работы

В состав Высшего совета правосудия входит 21 человек. Их выбирают на четыре года, должность нельзя занимать два срока подряд. Требования к кандидатам суровые: нужно быть политически нейтральным, иметь 15 лет профессионального опыта, отвечать критериям этики и добродетели. Состав Высшего совета правосудия формируется следующим образом:

10 человек выбирают на Съезде судей из числа бывших или действующих судей

2 человек назначает Президент Украины

2 человек выбирает Верховная рада

2 человек выбирают на Съезде адвокатов

2 человек выбирают на всеукраинской конференции прокуроров

2 человек выдвигают на Съезде представителей юридических ВУЗов и научных учреждений

1 человек — глава Верховного суда

Но в законе не было действенного механизма, чтобы проверять кандидатов по критериям этики и добродетели. Например, судья Лариса Иванова, сказала, что на свои 5 квартир в Киеве и загородный коттедж, она заработала кочегаром в котельной и на сборе клубники.

В 2021 году президент Зеленский инициировал законопроект, в котором среди прочего был предусмотрен специальный орган — Совет по этике.

И что это за Совет по этике о котором все говорят?

Совет по этике должен проверять действующих членов, а также кандидатов на должность в Высший совет правосудия. Как видно из названия — проверять будут по критериям профессиональной этики и добродетели. В законе прописаны требования к членам Совета по этике:

безупречная деловая репутация

высокие профессиональные и моральные качества

общественный авторитет

опыт работы не менее 15 лет

соответствие критериям профессиональной этики и добродетели

Всего в этом совете должно быть 6 человек со сроком полномочий на шесть лет. Трех кандидатов должны предложить судьи и по одному кандидату от прокуроров, адвокатов и Национальной академии правовых наук Украины.

Однако, есть одно исключение. Первый состав Совета по этике должен состоять из трех судей и трех иностранных кандидатов. Это сделано для того, чтобы сдвинуть судебную реформу с мертвой точки.

Международные организации уже представили список своих кандидатов. Туда вошли бывшие прокуроры и отставные судьи из США, Великобритании, Германии, Эстонии и Словении — есть из кого выбрать.

Но дело застопорилось, когда дошла очередь до кандидатов в Совет по этике от судейского сообщества. Судьи не смогли выбрать ни одного человека. Глава Совета судей Богдан Монич заявил, что никто не хочет идти в этот Совет по этике и вообще закон необходимо изменить.

Таким образом, из-за того, что судьи не смогли выбрать своих кандидатов, создание Совета по этике приостановилось. А это значит, что реформа Высшего совета правосудия тоже под вопросом. Именно поэтому в Европе и Украине говорят о блокировке судебной реформы.

Как разблокировать судебную реформу? На судей можно как-то повлиять?

Президент Зеленский, а теперь и глава Венецианской комиссии Джанни Букикио публично обращаются к судьям: призывают их взять на себя ответственность и поддержать судебную реформу. Других механизмов пока нет, ведь за нарушение сроков никаких санкций не предусмотрено.

В свою очередь Совет судей заявил, что сейчас они сосредоточены на том, чтобы выбрать достойных представителей в Совет по этике. Судьи считают, что точку в этом споре должен поставить Конституционный суд. То есть процесс может затянуться.

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Фото: Freepik, sud.ua

