Украина окончательно переходит на электронные больничные – что изменится?

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, отныне все больничные будут оформляться исключительно со внесением данных в электронную систему здравоохранения. Бумажные больничные выдаваться не будут.

Что даст внедрение электронных больничных?

По данным Радуцкого, за 8 месяцев 2021 года Фонд социального страхования Украины выделил на выплату больничных почти 10 млрд гривен. Сотрудники Фонда физически не способны проверить более 10% больничных. Поэтому «индустрия» продажи фиктивных больничных в Украине довольно масштабная.

«Внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. Электронная система дает возможность проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника»,

– отметил Радуцкий.

Он также напомнил, что система электронных больничных работает с июня. Предварительно, уже с 1 сентября все медучреждения страны должны были перейти на оформление е-больничных. Но к началу осени с 3 тысяч учреждений в электронной системе смогли работать только 2,2 тысячи. Не всем больницам понравилась эта идея. Поэтому Минздрав отложил полный переход на электронные больничные.

«По состоянию на 27 сентября, 137 тысяч медицинских работников прошли онлайн-обучение. 2,9 тыс. медицинских учреждений уже оформляют электронные больничные, с начала работы системы созданы почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности. Всего 100 больниц пока не смогли настроиться на работу в новых условиях»

– сообщил Радуцкий.

Как получить е-больничный

Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и подписывает его КЭПом.

Пациент получает об этом уведомление от системы E-health. Оттуда больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности. Пациент также получает уведомление на телефон от ПФУ.

При этом отметим, что бумажные больничные, выданные до 1 октября, будут действительными.

Напомним, ранее Министерство социальной политики Украины разработало специальное программное обеспечение «Е-больничный».

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Фото: Vpoltave.info