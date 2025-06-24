Ключевые моменты:

В Приморском районном суде Одессы напали на журналиста областного онлайн-издания;

В полиции начали криминальное производство и установили личность правонарушителя.

По информации облачного управления полиции, инцидент произошел в марте этого года в одесском Приморском районном суде, где продолжалось открытое судебное заседание по избранию меры пресечения должностному лицу из Одесской области, подозреваемому в вымогательстве.

Для видеофиксации и дальнейшего освещения хода процесса в СМИ, в зал суда также прибыл 53-летний журналист областного онлайн-издания.

Полицейские установили, что когда судья объявлял перерыв в заседании, его участники вышли в коридор, где произошел конфликт между представителем медиа и ранее незнакомым ему мужчиной. Тот подошел к журналисту, который выполнял редакционное задание, и потребовал прекратить съемку, а затем ударил по его рабочей видеокамере, пытаясь повредить ее и сорвать запись.

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Несмотря на то, что журналист находился в бейдже с обозначением принадлежности к СМИ и работал с техникой, которая имела логотип редакции, мужчина сознательно пытался помешать съемке, отмечают в полиции.

Было начало криминальное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), в рамках которого установили личность правонарушителя – им оказался 41-летний земляк подозреваемого.

Собрав достаточное количество доказательств, полицейские под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении. За содеянное мужчине может грозить до трех лет ограничения свободы.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее Хаджибейский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 7-летней Соломии Тарасюк.

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