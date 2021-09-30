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Аварийный склон на 16-й станции Фонтана в Одессе попробуют укрепить – объявлен тендер

Аварийный склон на 16-й станции Фонтана в Одессе попробуют укрепить – объявлен тендер

Управление инженерной защиты Одесского городского совета намерено укрепить аварийный склон на 16-й станции Большого Фонтана у санатория «Одесского» (бывшего санатория МЧС Украины). Уже не один год этот склон норовит рухнуть аккурат на городской пляж. Между тем, под ним пролегает грунтовая дорога, по которой ходят люди.

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Соответствующий тендер обнародован накануне на сайте госзакупок Prozorro.

Что планируется сделать с аварийным склоном

Работы планируется выполнить в два этапа. На первом этапе специалисты попробуют убрать фрагмент скалы площадью в 200 квадратных метров, несущий угрозу обрушения, а после проведут зачистку поверхностей склона и обустроят промежуточные террасы на отдельных его участках, что должно обеспечить безопасность пребывания людей на аварийных участках склона до начала второго этапа.

Аукцион назначен на 18 октября. Стартовая цена закупки – 6,6 миллионов гривен. Первый этап работ должен быть выполнен до 17 декабря этого года.

укрепление склона на 16-й станции Фонтана, тендер

Трещина, грозящая бедой

Движение склона на 16-й станции Фонтана началось еще в 2008 году. В 2014 году здесь сошла часть грунта, а два году спустя огромный участок сполз на проезжую часть.

Тревогу местные жители забили в 2017 году, когда на скале появилась огромная трещина, однако тогда склон даже не огородили.

Позже в мэрии признали эту территорию опасной, а ГСЧС – аварийной, однако с тех пор никаких береугокрепительных работ не проводилось.

В 2019 году корреспондент «Одесской жизни» заметил на склоне новые трещины до 30 метров в длину. Тогда же в управлении инженерной защиты заявляли, что бюджет Одессы не «потянет» работы по стабилизации склона.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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