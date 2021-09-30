Аварийный склон на 16-й станции Фонтана в Одессе попробуют укрепить – объявлен тендер

Управление инженерной защиты Одесского городского совета намерено укрепить аварийный склон на 16-й станции Большого Фонтана у санатория «Одесского» (бывшего санатория МЧС Украины). Уже не один год этот склон норовит рухнуть аккурат на городской пляж. Между тем, под ним пролегает грунтовая дорога, по которой ходят люди.

Соответствующий тендер обнародован накануне на сайте госзакупок Prozorro.

Что планируется сделать с аварийным склоном

Работы планируется выполнить в два этапа. На первом этапе специалисты попробуют убрать фрагмент скалы площадью в 200 квадратных метров, несущий угрозу обрушения, а после проведут зачистку поверхностей склона и обустроят промежуточные террасы на отдельных его участках, что должно обеспечить безопасность пребывания людей на аварийных участках склона до начала второго этапа.

Аукцион назначен на 18 октября. Стартовая цена закупки – 6,6 миллионов гривен. Первый этап работ должен быть выполнен до 17 декабря этого года.

Трещина, грозящая бедой

Движение склона на 16-й станции Фонтана началось еще в 2008 году. В 2014 году здесь сошла часть грунта, а два году спустя огромный участок сполз на проезжую часть.

Тревогу местные жители забили в 2017 году, когда на скале появилась огромная трещина, однако тогда склон даже не огородили.

Позже в мэрии признали эту территорию опасной, а ГСЧС – аварийной, однако с тех пор никаких береугокрепительных работ не проводилось.

В 2019 году корреспондент «Одесской жизни» заметил на склоне новые трещины до 30 метров в длину. Тогда же в управлении инженерной защиты заявляли, что бюджет Одессы не «потянет» работы по стабилизации склона.

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