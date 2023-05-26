Новости Одессы и Одесской области

В Одессе в нескольких районах 26 мая выключат свет

В Одессе в нескольких районах 26 мая выключат свет

ДТЭК Одесские электросети сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 26 мая 2023 года.

Электроэнергии не будет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

  • Балковская, 177, 179, 181, 183,
  • Банный переулок, 2,
  • Виноградный переулок, 23,
  • Дальницкая, 1-42,
  • Колоническая, 9, 11,
  • Мясоедовская, 11/10-26,
  • Михайловская, 17,
  • Прохоровская, 8-77,
  • Степовая, 2-42

Работи до 17.00.

  • Бессарабская, 1-5,
  • Гвоздичный переулок, 3, 3А,
  • Депутатский переулок, 1А-10,
  • Качалова, 1-39,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Лютневая, 3, 5,
  • Метрополитеновский переулок, 1- 9,
  • Проездная, 20, 22,
  • Радостная, 64-96,
  • Скрипичный переулок, 1- 10,
  • Тираспольское шоссе, 29, 31,
  • Тенистая, 10,
  • Торговая, 17- 25,
  • Яблочкиной переулок, 9, 12,
  • Яблочная, 1-12

Работи до 19.00.

Северный РЭС:

  • Академика Панкратовой, 1-31,
  • В. Хавкина, 1-31,
  • Круговая, 10- 58

Работи до 19.00.

Южный РЭС:

  • Василия Симоненко, 2А

Работи до 16:30.

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