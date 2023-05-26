В Одессе в нескольких районах 26 мая выключат свет

ДТЭК Одесские электросети сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 26 мая 2023 года.
Электроэнергии не будет по следующим адресам:
Центральный РЭС:
- Балковская, 177, 179, 181, 183,
- Банный переулок, 2,
- Виноградный переулок, 23,
- Дальницкая, 1-42,
- Колоническая, 9, 11,
- Мясоедовская, 11/10-26,
- Михайловская, 17,
- Прохоровская, 8-77,
- Степовая, 2-42
Работи до 17.00.
- Бессарабская, 1-5,
- Гвоздичный переулок, 3, 3А,
- Депутатский переулок, 1А-10,
- Качалова, 1-39,
- Лобачевского, 1-10,
- Лютневая, 3, 5,
- Метрополитеновский переулок, 1- 9,
- Проездная, 20, 22,
- Радостная, 64-96,
- Скрипичный переулок, 1- 10,
- Тираспольское шоссе, 29, 31,
- Тенистая, 10,
- Торговая, 17- 25,
- Яблочкиной переулок, 9, 12,
- Яблочная, 1-12
Работи до 19.00.
Северный РЭС:
- Академика Панкратовой, 1-31,
- В. Хавкина, 1-31,
- Круговая, 10- 58
Работи до 19.00.
Южный РЭС:
- Василия Симоненко, 2А
Работи до 16:30.