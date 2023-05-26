В Одессе в нескольких районах 26 мая выключат свет

В Одессе во всех районах сегодня не будет света: адреса В Одессе из-за проведения аварийно-восстановительных работ 10 мая 2023 года не будет света на четырех десятках улиц. Об этом сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ

Будут ли отключать свет летом? В летние месяцы 2023 года в Украине возможен дефицит электроэнергии. И не исключено, что это обернется очередными отключениями света, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. ПОДРОБНЕЕ