Дом Руссова: Верховный суд пошел навстречу одесской мэрии (видео)

Борьба за право территориального общества города Одессы на Дом Руссова продолжается. Памятник архитектуры ждет окончательное справедливое и законное решение суда в интересах одесситов.

Верховный Суд Украины направил дело в отношении Дома Руссова на новое рассмотрение и отменил решение хозяйственного суда и апелляционного хозяйственного суда о передаче прав собственности на памятник архитектуры бизнесмену Руслану Тарпану.

По словам Геннадия Труханов, мэрия потратила на ремонт Дома Руссова около 150 млн. гривен.



Напомним, что 23 февраля Юго-западный апелляционный хозяйственный суд отменил право собственности одесской громады на Дом Руссова — памятник архитектуры местного значения на Садовой, 21, который вернулся в собственность города в 2016 году.

Ранее большинство помещений в нем, как жилых, так и нежилых, принадлежало компании Тарпана. Он создал объединение совладельцев многоквартирного дома «Реставратор-21», которое претендовало на здание.

Когда памятник архитектуры был в коммунальной собственности города, это позволило одесским властям тратить бюджетные деньги на его реставрацию. Так, первый этап — реставрация фасада — обошлась муниципалитету в 150 млн грн и была завершена в конце 2019 года. Проводила работы компания «Укрспецпроект», которую также связывают с Русланом Тарпаном.

Второй этап реставрационных работ, связанных с восстановлением интерьеров памятника архитектуры, так и не стартовал.

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