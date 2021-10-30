Страница для детей и родителей: правильное питание и вредные привычки.

Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Для родителей и детей». В октябрьском номере мы поговорим на важные и серьезные темы.

Вы узнаете, как помочь ребенку питаться правильно, чем могут быть опасны сосиски, а также как рассказать подростку о вреде алкоголя, курения и наркотиков. Ну а напоследок мы подскажем, чем занять себя и малыша на карантине.

ЮНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Когда ребенку можно начать давать сосиски?

В каком возрасте можно начать?

Обычно отварное мясо начинают давать детям в 7-8 месяцев. А вот переработанные мясные изделия, такие как сосиски, давать ребенку младше полутора лет опасно — там много лишних добавок, предупреждают педиатры и диетологи.

Лучше давать сосиски детям после двух с половиной лет. Иначе это может в будущем грозить малышу проблемами с пищеварением, ожирением, вкусовыми изменениями (привычка к острой и пересоленной еде), и даже привести к отказу от натурального мяса.

А как же специальные «детские» продукты?

Даже если вы видите в магазине сосиски «Для детей» обращайте внимание на состав продукта. «Детские» сосиски обычно делают из мяса молодых животных, а в составе меньше соли, специй и других добавок. Но это не факт! Лучше всего брать сосиски с говядиной или телятиной.Продукт из одной свинины — слишком жирный, а куриные часто содержат перемолотые кости. Обязательно проверяйте срок годности. Срок хранения сосисок дома — два дня. У качественных колбасных изделий цвет вареного мяса — серовато-розовый. Если мясо ярко-красное или насыщенно-розовое — там красители. Срез хорошей колбасы слегка влажный, с заметной текстурой — мясными волокнами.

Готовим сосиски сами

Ингредиенты: куриное филе — 600 г, молоко — 100 мл, яйца — 1 шт., лук — 1 шт., соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Куриное филе мелко порезать, выложить вместе с кусочками лука в блендер. Добавить молоко и яйцо, измельчить до однородности. Полученную массу посолить, поперчить и тщательно перемешать. Взять пакет для запекания, отрезать кусочек примерно 20х20 см, выложить две столовые ложки фарша и свернуть трубочкой. Завязать один конец ниткой, утрамбовать и завязать второй. Кинуть заготовки сосисок в кипящую воду и отварить 12-15 минут. Блюдо готово.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Говорим с ребенком о вреде алкоголя, табака и наркотиков

Психологи и педагоги утверждают, что одна из самых частых ошибок родителей — это ожидание «подходящего» времени, чтобы поговорить с чадом о наркотиках, табаке и алкоголе. Но лучше начать разговаривать на эти темы с дошкольником, чтобы к переходному возрасту у него было четкое понимание, что такое «хорошо» и «плохо».

О чем говорить с ребенком 5-7 лет?

Начните разговор с того, как продукты влияют на наш организм. Например, если малыш не ест фрукты, можно рассказать, насколько они полезны для его здоровья и роста. Объясните, почему детям и взрослым важно правильно и хорошо питаться и вести здоровый образ жизни. Постепенно перейдите к разговору о вещах, которые вредят человеку, и как они могут влиять на наш организм. Обратите внимание, что в этом возрасте дети любят истории. Излагая факты в форме какой-то истории или сказки, вы привлечете их внимание, и они лучше запомнят информацию.

О чем говорить с детьми 8-12 лет?

В этом возрасте важно в диалоге с ребенком быть открытым. Спросите, что он знает о табаке, наркотиках и алкоголе. Расскажите, почему они особенно опасны для детей, организм которых еще не сформировался окончательно и продолжает развиваться. Объясните, почему люди принимают вредные вещества. Например, у некоторых из них есть проблемы, которые им не с кем обсудить и не от кого ждать помощи, поэтому они обращаются «к ним». Если ребенку доступна информация о наркотиках, алкоголе или табаке и у него есть вопросы — выслушайте и постарайтесь ответить.

Спросите ребенка, что он понял из вашего разговора. Если он попросит больше информации, дайте ее, ищите вместе ответы на вопросы. Читайте литературу, смотрите фильмы. Главное, не запугивать ребенка во время таких разговоров.

Ранее в страничке для детей и родителей мы рассказывали, как правильно пеленать младенца, когда можно покупать детскую косметику, а еще ответили на вопрос, откуда берутся дети.

БАБУШКИН СОВЕТ

Как научить ребенка правильно питаться?

Ученые доказали, что около 60% детей питаются совсем не здоровой пищей. Многие не любят овощи, отказываются от рыбы, не едят кашу и супы. А вот несколько полезных советов, которые помогут научить детей есть полезные продукты.

ГОТОВЬТЕ ВМЕСТЕ. Вместе с ребенком составьте меню на день, купите продукты и приготовьте блюда. Сам процесс приготовления увлечет малыша и ему захочется есть то, что он лично сделал. Даже если раньше ребенок никогда не пробовал рыбу, суп или овощи.

НЕ СОБЛАЗНЯЙТЕ РЕБЕНКА ФАСТФУДОМ. Домашняя еда — тоже вкусная! К примеру, замените вредную картошку фри и гамбургер на аппетитное пюре с домашними парными котлетами. Добавьте к блюду морковные палочки или дольки яблок. Запомните, если не будет соблазнов в виде печенья, конфет и других вредностей — малыш охотнее согласится на домашнюю еду.

ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ПРАВО ВЫБОРА. Дайте ребенку возможность иногда выбирать то, что он хочет съесть на завтрак, ужин или обед. Естественно, заранее подготовьте список блюд, которые вы можете ему предложить. К примеру, предложите кашу на выбор с медом, ягодами, фруктами или сухофруктами.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ. По возможности добавляйте в семейный рацион что-то новое. Составьте список продуктов или блюд, которые вы бы хотели попробовать вместе с ребенком. Готовьте еду с секретным ингредиентом, пусть ребенок попытается отгадать, из чего и что приготовлено.

БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ. Если родители с аппетитом едят то или иное блюдо, то есть шанс, что и ребенок согласится попробовать хотя бы небольшую порцию.

НЕ СКУЧНО ДОМА

БОРЬБА СУМО. Возьмите большие и широкие футболки (можно мужские). Наденьте их на детей и наполните чем-то мягким — игрушками, ватой, синтепоном, подушками. Чем шире окажутся бойцы в обхвате, тем безопаснее поединок.

ИГРА НА СКОРОСТЬ. Возьмите китайские палочки и рассыпьте на столе конфеты, маленький зефир или орешки. Задача — быстрее всех собрать еду китайскими палочками. Также на скорость можно построить самую высокую башню из монеток или стаканчиков.

ВЕСЕЛЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Возьмите обычный воздушный шар и насыпьте в него ложку соды, а в пустую бутылку налейте уксус. Шарик наденьте на горлышко бутылки и закрепите. Постепенно высыпайте соду из шара. В итоге шар будет постепенно надуваться.

САМОЛЕТ ИЗ ТРУБОЧКИ. Из плотной бумаги вырежьте три полоски размером 2,5х12,5 см. Две полоски соедините между собой в длину и замкните в большое кольцо при помощи скотча. Из третьей полоски сделайте маленькое кольцо. Прикрепите кольца на концы трубочки для коктейля, положив ее внутрь бумажных колечек. Запустите самолет маленьким кольцом вперед, и он полетит.

Подготовила Анастасия Епурь

Ранее в выпуске страницы для детей и родителей мы рассказывали о том, почему ребенок сосет палец, какие вещи не стоит передавать младшим от старших и что такое слингобусы. А также научили главным правилам безопасности и поделимся секретами, как подтянуть знания английского языка за лето