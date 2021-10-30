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В Одесском зоопарке завелись оборотень и прочая нечисть (видео)

В Одесском зоопарке завелись оборотень и прочая нечисть (видео)

В Одесском зоопарке завелась нечистая сила. И нет – это вовсе не шутка: очередной креативной выдумкой удивил одесситов директор заведения Игорь Беляков. Свою новую песню он приурочил к празднику Хэллоуину.

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“Ужасно-комический” (так его назвали сами создатели) клип под названием “Вервольф” опубликован на YouTube-канале зоопарка.

В своей песне Игорь Беляков призывает не бояться “всех этих леших и чертей” всерьез и советует воспринимать их “скорее как курьез”.

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А по сюжету видео, директора зоопарка кусает волк, и он становится оборотнем-“вервольфом”. Следом за ним образы нечистой силы – вампира, ведьмы, инфернала и зомби – принимают еще несколько сотрудниц, и все вместе они охотятся на секретаршу Белякова Алену.

Чем же все закончилось? Смотрите видео:

Кстати, напомним, что Игорь Беляков вошел в Топ-100 успешных украинцев по версии журнала Мillenium Club и получил награду в номинации «Профессионал года – 2021».

Стоит отметить, что Игорь Беляков – весьма творческая и неординарная личность: он пишет стихи, песни и периодически перевоплощается во всевозможных персонажей. А съемка видеороликов к праздникам давно стала в зоопарке доброй традицией.

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Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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