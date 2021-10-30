Переходим на зимнее время: не забудьте перевести часы

В ночь на воскресенье, 31 октября, Украина уже традиционно перейдет на зимнее время. Стрелки часов необходимо перевести на один час назад.

Таким образом, следующие сутки в выходной день «увеличатся» на час. Нам обещали, что это будет в последний раз. «Одесская жизнь» выясняла подробности.

Перевод часов в Украине осуществляется два раза в год: на летнее время в марте — на час вперед, и на зимнее в октябре — на час назад.

26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года. В Украине заявили, что намерены поступить аналогично. В первом чтении за соответствующий законопроект депутаты проголосовали 3 марта 2021 года. Изменения предусматривают, что в Украине сезонный переход времени не осуществляется. Однако 19 марта на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» было решено отправить на доработку в Комитет по вопросам экономического развития.

Таким образом, переход на летнее время в последнее воскресенье марта остался в силе, и летнее время в стране вступило в силу в ночь на 28 марта. В настоящее время вопрос, отменят ли в Украине сезонный перевод часов, остается открытым.

Ранее мы рассказывали о том, как переход на зимнее время повлияет на самочувствие и как поддержать организм.