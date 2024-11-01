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Житель Одесской области вырастил плантацию конопли в чужой кукурузе

Житель Одесской области вырастил плантацию конопли в чужой кукурузе

60-летний житель Рени посадил вырастил более 2,5 тысячи кустов конопли на чужом поле с кукурузой. Но собрать урожай ему не удалось.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Следователи установили, что мужчина использовал для выращивания конопли 4 га чужих земельных угодий на Подольщине, которые когда-то приметил, работая в этой местности. В конце мая этого года, дождавшись, когда высаженная на участке кукуруза взойдет, он засеял поле семенами конопли.

Старательно ухаживая за растениями, он дождался их созревания. Однако, собрать урожай наркоаграрию помешали полицейские. Они изъяли с чужого поля 2 тыс 552 куста, стоимость которых по ценам «черного рынка» достигает около 20 млн грн.

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конопля

Растения конопли приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Что дальше делать с ними — решит суд.

За незаконный посев и выращивание конопли мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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