Ключевые моменты:

В Одессе задержан иностранный гражданин, перевозивший 15 кг героина.

Наркотик из Турции предназначался для страны ЕС.

Подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Оперативники управления стратегических расследований, следователи ГУНП и сотрудники Южного регионального управления пограничной службы в течение года документировали деятельность группы, наладившей канал поставки героина через Украину.

К преступной схеме причастны иностранцы, временно проживающие в Одессе, которые выполняли роль курьеров. Им передавали координаты тайников с наркотиками, которые затем переправлялись за границу.

Правоохранители задержали курьера с чемоданом героина. В общем изъяли 15 кг наркотика на общую сумму 63 млн грн.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 307 УК Украины, предусматривающей до 12 лет лишения свободы, а суд взял его под стражу.

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