Ключевые моменты:
- В Одессе задержан иностранный гражданин, перевозивший 15 кг героина.
- Наркотик из Турции предназначался для страны ЕС.
- Подозреваемый взят под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Оперативники управления стратегических расследований, следователи ГУНП и сотрудники Южного регионального управления пограничной службы в течение года документировали деятельность группы, наладившей канал поставки героина через Украину.
К преступной схеме причастны иностранцы, временно проживающие в Одессе, которые выполняли роль курьеров. Им передавали координаты тайников с наркотиками, которые затем переправлялись за границу.
Правоохранители задержали курьера с чемоданом героина. В общем изъяли 15 кг наркотика на общую сумму 63 млн грн.
Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 307 УК Украины, предусматривающей до 12 лет лишения свободы, а суд взял его под стражу.
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