Страничка для детей и родителей – выпуск пятый

Мы продолжаем нашу рубрику «Для родителей и детей». В этом номере мы расскажем, почему ребенок сосет палец, какие вещи не стоит передавать младшим от старших и что такое слингобусы. А также научим главным правилам безопасности и поделимся секретами, как подтянуть знания английского языка за лето.

Юный потребитель

Один дома: правила безопасности детей без взрослых

Уже с раннего детства ребенок должен соблюдать правила безопасности, когда он дома один. Вот несколько подсказок для родителей, чему научить свое чадо.

«Не впускай в квартиру незнакомого человека, даже если он станет уговаривать. Если звонят или стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, кто пришел!»

Объясните ребенку, что у вас есть ключи, и вы откроете дверь сами, а вот посторонних людей без вашего ведома впускать нельзя.

«Не пробуй на вкус лекарства и все, что тебе неизвестно!»

Главное, чтобы малыш понял, что от этого ему станет плохо и придется вызывать доктора, а если что-то заболело, нужно позвонить родителям.

«Будь осторожен! Не подходи к плите или духовке! Не играй со спичками или зажигалкой! Не включай электроприборы! Не играй с острыми предметами и не подходи к розеткам!»

Объясните, что это «домашние инструменты» и только взрослые могут ими пользоваться. А еще лучше перед уходом приготовьте или разогрейте еду сами. А если ребенок уже самостоятелен, попросите его следить за процессом и не отвлекаться на гаджеты или телевизор.

«Не забывай закрывать кран! Иначе можно затопить соседей»

Это еще одно важное правило, которое нужно проговаривать с малышом.

«Не играй на балконе и не открывай окна без взрослых — это опасно!»

Родители должны следить, чтобы окна и двери на балкон были закрыты, можно поставить специальные предохранители.

Обычно дети узнают, что такое «самостоятельность» в 6-8 лет, но даже в 4 года ребенок должен знать, что ему можно, а что нельзя. К примеру, с пяти лет можно начать изучать с ребенком телефоны экстренных служб. Расскажите ему, что делать в каждой экстренной ситуации: повторяйте все правила и проверяйте их на практике.

Бабушкин совет

Почему ребенок сосет палец и как с этим бороться?

Многие дети приобретают привычку посасывать пальцы еще в утробе матери, но продолжаться это может вплоть до школы. О чем это говорит и вредно ли это?

Почему это происходит?

Согласно наблюдениям педиатров, дети сами бросают привычку сосать пальцы в возрасте от двух до четырех лет. Однако некоторые малыши продолжают это делать вплоть до школьного возраста. По мнению психологов, так ребенок «защищается» и создает ощущение безопасности (как в материнской утробе) от стрессов и негатива, которых, по-видимому, очень много:

частые ссоры в семье и стрессовые ситуации;

физические наказания;

отсутствие режима сна и бодрствования;

недостаточное количество физической активности у ребенка;

нарушение привязанности (когда мама резко на какое-то время покинула ребенка — например, вышла на работу);

недостаток игр, переизбыток обучающих занятий;

травматичное прерывание периода грудного вскармливания: рано отобрали пустышку (и погасили сосательный рефлекс).

Что делать?

Задача взрослых — научить ребенка снимать напряжение другими способами. Вот что советуют эксперты:

Наладьте режим дня ребенка.

Играйте в игры с песком, водой, крупами или тестом перед сном — это поможет снизить эмоциональное напряжение ребенка.

Стабилизируйте эмоциональную обстановку в семье. Проявите больше внимания к ребенку и особенно тактильный контакт.

Переключите действия: предложите полепить из пластилина, порисовать, дайте в ручки колючий или мягкий мячик.

Перед сном сделайте ребенку массаж, разомните каждый палец, одновременно можно спеть ему песню.

Если все перечисленные методы не принесли результата, лучше обратиться к специалисту.

Шпаргалки для взрослых

Какие вещи не стоит передавать младшим от старших?

Обычно младшие дети в семье «наследуют» от старших игрушки, одежду и другие вещи. Но не все из них можно передавать. Объясняем, почему.

Светлые вещи — они быстро изнашиваются и пачкаются (имеют пятна, которые уже не вывести). А такие вещи надевать ребенку не очень приятно.

Обувь — дети по-разному ее стаптывают и это может только навредить маленькой ножке.

Вещи из натурального меха и шерсти — это не практично и не гигиенично, в таких вещах собирается пыль и моль.

Детский матрас — он промокает, в нем заводятся пылевые клещи и неприятные запахи, а ортопедические свойства теряются.

Модные подростковые вещи — ребенку в любом возрасте хочется носить актуальные вещи, как у сверстников, а не любимую футболку старшего брата или сестры.

Старые игрушки — чаще всего они уже сломаны, что опасно и обидно для ребенка.

Школьный вопрос

Как ребенку не забыть английский за лето: советы экспертов

Переключите гаджет на английский — так он быстрее запомнит слова и привыкнет к иностранному языку.

Ведите социальные сети на английском — предложите ребенку дублировать его посты в социальных сетях на английском, будь то разговорные видео или подписи под фото.

Смотрите фильмы на английском — банальный, однако крайне действенный способ, который помогает выучить язык. Также читайте книги или сказки на английском.

Готовьте и играйте на английском — попробуйте приготовить любимое блюдо вместе, но используйте рецепт на английском языке. Составляйте список покупок на английском. Также можно перевести любимые настольные игры.

Разучивайте песни на английском — это очень эффективно для практики речи и произношения.

Продвинутое поколение

Слингобусы для ребенка: что это такое и в чем польза?

Слингобусы — это универсальная игрушка для грудничков. Они выглядят как ожерелье из крупных деревянных или тканевых бусин, которое мама одевает на шею в то время, когда ребенок находится в слинге (тканевое приспособление для переноски ребенка) или у нее на руках.

Таким образом ребенок всегда имеет под рукой игрушку, которую можно щупать, перебирать или грызть, не беспокоя окружающих. Также это отличный вариант при кормлении грудью: изучая мамины бусы, малыш незаметно для себя съест свою порцию, не отвлекаясь на посторонние звуки и предметы. Одновременно бусы развивают мелкую моторику пальчиков, учат концентрировать внимание, развивают воображение и тренируют наблюдательность. А вот яркие цвета бусин способствуют развитию зрения. Бусы из качественных материалов отлично будут служить массажером для десен малышу, у которого режутся зубки. А еще это модный аксессуар для мамы.

Цена слингобус в зависимости от размера — 75-100 гривен.

Идем в кино

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Анастасия ЕПУРЬ

В третьем выпуске странички для детей и родителей мы рассказывали, как правильно пеленать младенца, когда можно покупать детскую косметику, а еще ответили на вопрос, откуда берутся дети.