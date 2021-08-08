Страничка для детей и родителей – выпуск пятый

Мы продолжаем нашу рубрику «Для родителей и детей». В этом номере мы расскажем, почему ребенок сосет палец, какие вещи не стоит передавать младшим от старших и что такое слингобусы. А также научим главным правилам безопасности и поделимся секретами, как подтянуть знания английского языка за лето.
Юный потребитель
Один дома: правила безопасности детей без взрослых
Уже с раннего детства ребенок должен соблюдать правила безопасности, когда он дома один. Вот несколько подсказок для родителей, чему научить свое чадо.
- «Не впускай в квартиру незнакомого человека, даже если он станет уговаривать. Если звонят или стучат в дверь, не подходи и не спрашивай, кто пришел!»
Объясните ребенку, что у вас есть ключи, и вы откроете дверь сами, а вот посторонних людей без вашего ведома впускать нельзя.
- «Не пробуй на вкус лекарства и все, что тебе неизвестно!»
Главное, чтобы малыш понял, что от этого ему станет плохо и придется вызывать доктора, а если что-то заболело, нужно позвонить родителям.
- «Будь осторожен! Не подходи к плите или духовке! Не играй со спичками или зажигалкой! Не включай электроприборы! Не играй с острыми предметами и не подходи к розеткам!»
Объясните, что это «домашние инструменты» и только взрослые могут ими пользоваться. А еще лучше перед уходом приготовьте или разогрейте еду сами. А если ребенок уже самостоятелен, попросите его следить за процессом и не отвлекаться на гаджеты или телевизор.
- «Не забывай закрывать кран! Иначе можно затопить соседей»
Это еще одно важное правило, которое нужно проговаривать с малышом.
- «Не играй на балконе и не открывай окна без взрослых — это опасно!»
Родители должны следить, чтобы окна и двери на балкон были закрыты, можно поставить специальные предохранители.
Обычно дети узнают, что такое «самостоятельность» в 6-8 лет, но даже в 4 года ребенок должен знать, что ему можно, а что нельзя. К примеру, с пяти лет можно начать изучать с ребенком телефоны экстренных служб. Расскажите ему, что делать в каждой экстренной ситуации: повторяйте все правила и проверяйте их на практике.
Бабушкин совет
Почему ребенок сосет палец и как с этим бороться?
Многие дети приобретают привычку посасывать пальцы еще в утробе матери, но продолжаться это может вплоть до школы. О чем это говорит и вредно ли это?
Почему это происходит?
Согласно наблюдениям педиатров, дети сами бросают привычку сосать пальцы в возрасте от двух до четырех лет. Однако некоторые малыши продолжают это делать вплоть до школьного возраста. По мнению психологов, так ребенок «защищается» и создает ощущение безопасности (как в материнской утробе) от стрессов и негатива, которых, по-видимому, очень много:
- частые ссоры в семье и стрессовые ситуации;
- физические наказания;
- отсутствие режима сна и бодрствования;
- недостаточное количество физической активности у ребенка;
- нарушение привязанности (когда мама резко на какое-то время покинула ребенка — например, вышла на работу);
- недостаток игр, переизбыток обучающих занятий;
- травматичное прерывание периода грудного вскармливания: рано отобрали пустышку (и погасили сосательный рефлекс).
Что делать?
Задача взрослых — научить ребенка снимать напряжение другими способами. Вот что советуют эксперты:
- Наладьте режим дня ребенка.
- Играйте в игры с песком, водой, крупами или тестом перед сном — это поможет снизить эмоциональное напряжение ребенка.
- Стабилизируйте эмоциональную обстановку в семье. Проявите больше внимания к ребенку и особенно тактильный контакт.
- Переключите действия: предложите полепить из пластилина, порисовать, дайте в ручки колючий или мягкий мячик.
- Перед сном сделайте ребенку массаж, разомните каждый палец, одновременно можно спеть ему песню.
Если все перечисленные методы не принесли результата, лучше обратиться к специалисту.
Шпаргалки для взрослых
Какие вещи не стоит передавать младшим от старших?
Обычно младшие дети в семье «наследуют» от старших игрушки, одежду и другие вещи. Но не все из них можно передавать. Объясняем, почему.
Светлые вещи — они быстро изнашиваются и пачкаются (имеют пятна, которые уже не вывести). А такие вещи надевать ребенку не очень приятно.
Обувь — дети по-разному ее стаптывают и это может только навредить маленькой ножке.
Вещи из натурального меха и шерсти — это не практично и не гигиенично, в таких вещах собирается пыль и моль.
Детский матрас — он промокает, в нем заводятся пылевые клещи и неприятные запахи, а ортопедические свойства теряются.
Модные подростковые вещи — ребенку в любом возрасте хочется носить актуальные вещи, как у сверстников, а не любимую футболку старшего брата или сестры.
Старые игрушки — чаще всего они уже сломаны, что опасно и обидно для ребенка.
Школьный вопрос
Как ребенку не забыть английский за лето: советы экспертов
Переключите гаджет на английский — так он быстрее запомнит слова и привыкнет к иностранному языку.
Ведите социальные сети на английском — предложите ребенку дублировать его посты в социальных сетях на английском, будь то разговорные видео или подписи под фото.
Смотрите фильмы на английском — банальный, однако крайне действенный способ, который помогает выучить язык. Также читайте книги или сказки на английском.
Готовьте и играйте на английском — попробуйте приготовить любимое блюдо вместе, но используйте рецепт на английском языке. Составляйте список покупок на английском. Также можно перевести любимые настольные игры.
Разучивайте песни на английском — это очень эффективно для практики речи и произношения.
Продвинутое поколение
Слингобусы для ребенка: что это такое и в чем польза?
Слингобусы — это универсальная игрушка для грудничков. Они выглядят как ожерелье из крупных деревянных или тканевых бусин, которое мама одевает на шею в то время, когда ребенок находится в слинге (тканевое приспособление для переноски ребенка) или у нее на руках.
Таким образом ребенок всегда имеет под рукой игрушку, которую можно щупать, перебирать или грызть, не беспокоя окружающих. Также это отличный вариант при кормлении грудью: изучая мамины бусы, малыш незаметно для себя съест свою порцию, не отвлекаясь на посторонние звуки и предметы. Одновременно бусы развивают мелкую моторику пальчиков, учат концентрировать внимание, развивают воображение и тренируют наблюдательность. А вот яркие цвета бусин способствуют развитию зрения. Бусы из качественных материалов отлично будут служить массажером для десен малышу, у которого режутся зубки. А еще это модный аксессуар для мамы.
Цена слингобус в зависимости от размера — 75-100 гривен.
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