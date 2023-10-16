Одессит попался на продаже рецептурных медикаментов: кто и как выписывает рецепт на наркотики

Полицейские разоблачили одессита, который по рецептам брал в аптеках наркотические средства и продавал их. Такие препараты, в частности, используются для эффективного обезболивания при тяжелых заболеваниях и получить их теперь можно только по е-рецепту.
38-летнего злоумышленника задержали на Разумовской во время продажи «клиенту» четырех таблеток метадона, сообщили в полиции Одесской области.
По месту жительства одессита полицейские изъяли несколько блистеров с метафином. Его направили на экспертизу.
Одессит объяснил, что является наркозависимым и получал наркотические лекарственные средства в аптеках по рецепту, который брал в частных медицинских учреждениях. Часть употреблял сам, а часть продавал.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Отпуск наркотических лекарств: что необходимо знать
Начиная с 13 октября этого года, отпуск наркотических препаратов в аптеке будет производиться только по электронному рецепту. Исключение – прифронтовые территории и зона боевых действий. Там продолжит действовать как электронный, так и бумажный рецепт.
В МОЗ Украины ответили на наиболее часто задаваемые вопросы:
Если у меня нет мобильного телефона, как получить электронный рецепт на наркотические препараты?
В этом случае вы можете идентифицироваться у врача с помощью документов (паспорт и индивидуальный налоговый номер). Врач распечатает информационную справку рецепта, содержащую номер рецепта и код его погашения, который вы без проблем сможете использовать в аптеке.
Что делать, если указал неправильный номер телефона или потерял доступ?
В таком случае необходимо подать заявку на смену номера через онлайн-форму на сайте: https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz/authentication-form. Номер телефона будет изменен в течение суток.
Советуем пациентам, по возможности, проверить у семейного врача телефон, который привязан к электронной медицинской карточке и в случае необходимости изменить его.
Если в больнице нет света, можно ли получить наркотические (психотропные) препараты по бумажным бланкам?
Да, существуют определенные исключения, в которых врач сможет выдать пациенту бумажный аналог, вот они:
- проблемы в работе ЕСОЗ, когда электронный рецепт нельзя выписать (отключение света, технические проблемы в работе системы);
- для назначения экстемпоральных препаратов (т.е. таких, которые производятся непосредственно в аптеке);
- если рецепт на наркотические препараты выписывают на прифронтовых территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.
Как быть с льготными наркотическими препаратами?
Наркотические льготные лекарства, частичная или полная стоимость которых возмещается в рамках программ местных бюджетов, тоже будут отпускаться по е-рецепту.
Как выехать за границу с наркотическим лекарством, которое было отпущено по е-рецепту?
Если пациент планирует выезжать за границу и планирует перевозить лекарства с собой — во время выписки е-рецепта врач должен напечатать ему информационную справку и обязательно засвидетельствовать ее подписью и печатью.
Какие врачи могут выписать е-рецепт на наркотические лекарства (в том числе и льготные)?
Выписать е-рецепт на наркотическое лекарственное средство может врач, отвечающий за лечение пациента. Это может быть как семейный врач, так и профильный специалист — хирург, онколог или невролог.
В какой аптеке можно приобрести наркотические лекарства по е-рецепту?
Приобрести наркотические лекарства по е-рецепту можно в аптеке, имеющей соответствующую лицензию на отпуск наркотических лекарственных средств. На сегодняшний день 100% аптек, имеющих соответствующую лицензию, зарегистрированы и работают в ЕСОЗ.
Заметим, что срок действия е-рецепта на группу наркотических лекарств составляет 10 дней (как и бумажного рецептурного бланка).
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