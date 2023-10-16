Одессит попался на продаже рецептурных медикаментов: кто и как выписывает рецепт на наркотики

38-летнего злоумышленника задержали на Разумовской во время продажи «клиенту» четырех таблеток метадона, сообщили в полиции Одесской области.

По месту жительства одессита полицейские изъяли несколько блистеров с метафином. Его направили на экспертизу.

Одессит объяснил, что является наркозависимым и получал наркотические лекарственные средства в аптеках по рецепту, который брал в частных медицинских учреждениях. Часть употреблял сам, а часть продавал.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Отпуск наркотических лекарств: что необходимо знать

Начиная с 13 октября этого года, отпуск наркотических препаратов в аптеке будет производиться только по электронному рецепту. Исключение – прифронтовые территории и зона боевых действий. Там продолжит действовать как электронный, так и бумажный рецепт.

В МОЗ Украины ответили на наиболее часто задаваемые вопросы:

Если у меня нет мобильного телефона, как получить электронный рецепт на наркотические препараты?

В этом случае вы можете идентифицироваться у врача с помощью документов (паспорт и индивидуальный налоговый номер). Врач распечатает информационную справку рецепта, содержащую номер рецепта и код его погашения, который вы без проблем сможете использовать в аптеке.

Что делать, если указал неправильный номер телефона или потерял доступ?

В таком случае необходимо подать заявку на смену номера через онлайн-форму на сайте: https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz/authentication-form. Номер телефона будет изменен в течение суток. Советуем пациентам, по возможности, проверить у семейного врача телефон, который привязан к электронной медицинской карточке и в случае необходимости изменить его.

Если в больнице нет света, можно ли получить наркотические (психотропные) препараты по бумажным бланкам?

Да, существуют определенные исключения, в которых врач сможет выдать пациенту бумажный аналог, вот они:

проблемы в работе ЕСОЗ, когда электронный рецепт нельзя выписать (отключение света, технические проблемы в работе системы);

для назначения экстемпоральных препаратов (т.е. таких, которые производятся непосредственно в аптеке);

если рецепт на наркотические препараты выписывают на прифронтовых территориях или территориях, где продолжаются боевые действия.

Как быть с льготными наркотическими препаратами?

Наркотические льготные лекарства, частичная или полная стоимость которых возмещается в рамках программ местных бюджетов, тоже будут отпускаться по е-рецепту.

Как выехать за границу с наркотическим лекарством, которое было отпущено по е-рецепту?

Если пациент планирует выезжать за границу и планирует перевозить лекарства с собой — во время выписки е-рецепта врач должен напечатать ему информационную справку и обязательно засвидетельствовать ее подписью и печатью.

Какие врачи могут выписать е-рецепт на наркотические лекарства (в том числе и льготные)?

Выписать е-рецепт на наркотическое лекарственное средство может врач, отвечающий за лечение пациента. Это может быть как семейный врач, так и профильный специалист — хирург, онколог или невролог.

В какой аптеке можно приобрести наркотические лекарства по е-рецепту?

Приобрести наркотические лекарства по е-рецепту можно в аптеке, имеющей соответствующую лицензию на отпуск наркотических лекарственных средств. На сегодняшний день 100% аптек, имеющих соответствующую лицензию, зарегистрированы и работают в ЕСОЗ.

Заметим, что срок действия е-рецепта на группу наркотических лекарств составляет 10 дней (как и бумажного рецептурного бланка).

Читайте также: В Одессе в коробках с финиками обнаружили партию героина на 11 млн долларов