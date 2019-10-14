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Новости Одессы и Одесской области

В честь Дня защитника бойцов в одесском госпитале накормили шашлыком

В честь Дня защитника бойцов в одесском госпитале накормили шашлыком

Одесситы уже не впервые устраивают празднества с угощениями для украинских воинов, которых лечат в городском госпитале. Так, в прошлый раз их поздравляли на День независимости.

Как рассказал волонтер Андрей Танцюра, стало уже традицией чествовать ребят в государственные праздники.

В Одессе уже стало традицией устраивать "шашлычный день" в честь праздника

В Одессе уже стало традицией устраивать “шашлычный день” в честь праздника

Вот и в этот раз горожане поздравили бойцов, устроив для них “шашлычный день”. Мясо заранее замариновали, жарили тут же – во дворе госпиталя. Чтобы накормить всех воинов, ушло около 60 килограммов свинины. С соусом, со свежими овощами и малосольными огурцами закуска пошла “на ура”.

Подготовить праздник с угощениями помогали все желающие

Подготовить праздник с угощениями помогали все желающие

На торжество скидывались “всем миром”. Каждый, кто хотел, мог внести свой вклад, поддержав акцию волонтеров. В итоге, как отметили организаторы, празднование удалось на славу.

Военные остались довольны торжеством

Военные остались довольны торжеством

“Улыбки, радость, веселое “шашлычное” настроение, – написал в Facebook Андрей Танцюра. – Даже прекрасная погода нам благоволила. Мощный заряд бодрости и позитива! А это как раз то, что “доктор прописал” для скорейшего выздоровления наших героев”.

Фото: Андрей Танцюра, Facebook

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