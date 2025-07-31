дтп в Подольском районе

Ключевые моменты:

  • В Подольском районе дети на квадроцикле естолкнулись с автомобилем;
  • Последствия: девочка получила травмы и была госпитализирована; мальчик не пострадал;
  • Водитель автомобиля: трезв, нарушений не выявлено;
  • На мать мальчика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП. Ей грозит штраф.

Как сообщили в полиции Одесской области, дорожно-транспортное происшествие произошло несколько дней назад днем в одном из населенных пунктов Любашевской громады. 

6-летний мальчик и 10-летняя девочка без катались на квадроцикле. Без разрешения взрослых они выехали на со двора дома на дорогу и на одном из перекрестков въехали в левый бок автомобиля, которым управлял 38-летний мужчина.

Мальчик, который управлял транспортом, телесных повреждений не получил, а его пассажирка с травмами попала в больницу.

дтп в Подольском районе

Проверка водителя автомобиля на состояние опьянения показала, что он был трезв.

Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении матери мальчика. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ей грозит штраф.

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