Ключевые моменты:

В Подольском районе дети на квадроцикле естолкнулись с автомобилем;

Последствия: девочка получила травмы и была госпитализирована; мальчик не пострадал;

Водитель автомобиля: трезв, нарушений не выявлено;

На мать мальчика составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП. Ей грозит штраф.

Как сообщили в полиции Одесской области, дорожно-транспортное происшествие произошло несколько дней назад днем в одном из населенных пунктов Любашевской громады.

6-летний мальчик и 10-летняя девочка без катались на квадроцикле. Без разрешения взрослых они выехали на со двора дома на дорогу и на одном из перекрестков въехали в левый бок автомобиля, которым управлял 38-летний мужчина.

Мальчик, который управлял транспортом, телесных повреждений не получил, а его пассажирка с травмами попала в больницу.

Проверка водителя автомобиля на состояние опьянения показала, что он был трезв.

Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении матери мальчика. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ей грозит штраф.