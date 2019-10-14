Одещина посіла третє місце за кількістю вступників до закладів профтехосвіти

У 2019 році до закладів професійної освіти зараховано 104 384 вступники. З них 92 503 учні навчатимуться за кошти регіонального замовлення, 11 881 – державного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Загалом у 2019-му році для безоплатного навчання у закладах профосвіти було виділено понад 123 тис місць регіонального та державного замовлення.

– Цього року нам вдалося виконати прогнозований обсяг на 85%. З одного боку, це означає, що ми вкотре не зможемо відповісти на запит роботодавців у підготовці потрібних їм кадрів. Адже, наприклад, регіональне замовлення формується саме за запитом роботодавців конкретної місцевості. З іншого, є й позитивна динаміка. Наприклад, кількість вступників, які вчитимуться за кошти держзамовлення, зросла на 5% порівняно з минулим роком, – розповіла генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

До ТОП-5 регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, увійшли:

Дніпропетровщина – 8139 учнів (90% від затвердженого обсягу)

Львівщина – 7090 учнів (71%)

Одещина – 5217 учнів (96%)

Харківщина – 5194 учні (91%)

м. Київ – 4741 учень (85%).

Фото: 5 канал