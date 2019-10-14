Одещина посіла третє місце за кількістю вступників до закладів профтехосвіти

В Україні завершилась вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти.
У 2019 році до закладів професійної освіти зараховано 104 384 вступники. З них 92 503 учні навчатимуться за кошти регіонального замовлення, 11 881 – державного.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Загалом у 2019-му році для безоплатного навчання у закладах профосвіти було виділено понад 123 тис місць регіонального та державного замовлення.
– Цього року нам вдалося виконати прогнозований обсяг на 85%. З одного боку, це означає, що ми вкотре не зможемо відповісти на запит роботодавців у підготовці потрібних їм кадрів. Адже, наприклад, регіональне замовлення формується саме за запитом роботодавців конкретної місцевості. З іншого, є й позитивна динаміка. Наприклад, кількість вступників, які вчитимуться за кошти держзамовлення, зросла на 5% порівняно з минулим роком, – розповіла генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.
До ТОП-5 регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, увійшли:
- Дніпропетровщина – 8139 учнів (90% від затвердженого обсягу)
- Львівщина – 7090 учнів (71%)
- Одещина – 5217 учнів (96%)
- Харківщина – 5194 учні (91%)
- м. Київ – 4741 учень (85%).
Фото: 5 канал