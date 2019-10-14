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Новости Одессы и Одесской области

Одещина посіла третє місце за кількістю вступників до закладів профтехосвіти

Одещина посіла третє місце за кількістю вступників до закладів профтехосвіти

В Україні завершилась вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти.

У 2019 році до закладів професійної освіти зараховано 104 384 вступники. З них 92 503 учні навчатимуться за кошти регіонального замовлення, 11 881 – державного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Загалом у 2019-му році для безоплатного навчання у закладах профосвіти було виділено понад 123 тис місць регіонального та державного замовлення.

– Цього року нам вдалося виконати прогнозований обсяг на 85%. З одного боку, це означає, що ми вкотре не зможемо відповісти на запит роботодавців у підготовці потрібних їм кадрів. Адже, наприклад, регіональне замовлення формується саме за запитом роботодавців конкретної місцевості. З іншого, є й позитивна динаміка. Наприклад, кількість вступників, які вчитимуться за кошти держзамовлення, зросла на 5% порівняно з минулим роком, – розповіла генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

До ТОП-5 регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, увійшли:

  • Дніпропетровщина – 8139 учнів (90% від затвердженого обсягу)
  • Львівщина – 7090 учнів (71%)
  • Одещина – 5217 учнів (96%)
  • Харківщина – 5194 учні (91%)
  • м. Київ – 4741 учень (85%).

Фото: 5 канал

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